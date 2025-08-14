Что изменится в белорусских школах с 1 сентября
- 14.08.2025, 14:41
Нововведения затронут каждого школьника.
В Беларуси завершается подготовка к новому учебному году. В Министерстве образования рассказали, какие нововведения ждут учащихся в этом году.
Физкультура с этого года будет проводиться три раза в неделю. Один урок будет игровым, без нормативов. В старших классах вводится гимнастика на спортивных снарядах. Кроме того, возможны домашние задания по физкультуре.
Одно из главных нововведений – запрет на пользование телефонами во время уроков. Ученики будут сдавать гаджеты в специальные хранилища.
Отдельно подчеркивается необходимость придерживаться делового стиля одежды, который должен способствовать «воспитанию дисциплины, уважения к школе и ответственности».
Десятиклассники закончат обучение в 2026 году 25 мая, чтобы попасть на учебно-полевые сборы.
В сельских и кадетских школах вводится обучение управлению автомобилем.