14 августа 2025, четверг, 15:01
Что изменится в белорусских школах с 1 сентября

  • 14.08.2025, 14:41
Нововведения затронут каждого школьника.

В Беларуси завершается подготовка к новому учебному году. В Министерстве образования рассказали, какие нововведения ждут учащихся в этом году.

Физкультура с этого года будет проводиться три раза в неделю. Один урок будет игровым, без нормативов. В старших классах вводится гимнастика на спортивных снарядах. Кроме того, возможны домашние задания по физкультуре.

Одно из главных нововведений – запрет на пользование телефонами во время уроков. Ученики будут сдавать гаджеты в специальные хранилища.

Отдельно подчеркивается необходимость придерживаться делового стиля одежды, который должен способствовать «воспитанию дисциплины, уважения к школе и ответственности».

Десятиклассники закончат обучение в 2026 году 25 мая, чтобы попасть на учебно-полевые сборы.

В сельских и кадетских школах вводится обучение управлению автомобилем.

