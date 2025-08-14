Зеленский рассказал о переговорах со Стармером
- 14.08.2025, 14:48
Президент Украины находится в Великобритании.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина в августе планирует ратифицировать соглашение о столетнем партнерстве с Великобританией.
Об этом глава украинского государства рассказал в своем Telegram в четверг.
Зеленский 14 августа встретился в Лондоне с премьером Великобритании Киром Стармером и, среди прочего, обсудил с ним соглашение о столетнем партнерстве между двумя странами.
«Уже в августе Украина готовится ее (соглашение. – Ред.) ратифицировать, и в результате сможем провести формат расширенной встречи Украина-Великобритания», – сообщил глава украинского государства.
2 августа президент Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.
Украина и Великобритания 16 января подписали историческое соглашение о столетнем партнерстве с целью углубления связей в сфере безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.