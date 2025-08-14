закрыть
14 августа 2025, четверг, 15:01
Зеленский рассказал о переговорах со Стармером

  • 14.08.2025, 14:48
Владимир Зеленский и Кир Стармер
Владимир Зеленский и Кир Стармер

Президент Украины находится в Великобритании.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина в августе планирует ратифицировать соглашение о столетнем партнерстве с Великобританией.

Об этом глава украинского государства рассказал в своем Telegram в четверг.

Зеленский 14 августа встретился в Лондоне с премьером Великобритании Киром Стармером и, среди прочего, обсудил с ним соглашение о столетнем партнерстве между двумя странами.

«Уже в августе Украина готовится ее (соглашение. – Ред.) ратифицировать, и в результате сможем провести формат расширенной встречи Украина-Великобритания», – сообщил глава украинского государства.

2 августа президент Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

Украина и Великобритания 16 января подписали историческое соглашение о столетнем партнерстве с целью углубления связей в сфере безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.

