Сколько шагов в день помогут вам быть здоровыми 14.08.2025, 14:49

Следить за количеством шагов стало проще благодаря смартфонам и носимым устройствам. Но сколько нужно шагать, чтобы реально улучшить здоровье и жить дольше? Новое исследование ученых из Сиднея указывает на 7 000 шагов в день, пишет NPR ) (перевод — сайт Charter97.org.

Команда профессора Мелоди Динг проанализировала данные более 160 000 взрослых людей по всему миру. Выяснилось, что 7 000 шагов в день снижает риск смертности почти на 50% по сравнению с минимальным показателем в 2 000 шагов. Кроме того, регулярная ходьба уменьшает вероятность развития рака на 25%, диабета 2 типа на 14%, сердечно-сосудистых заболеваний на 25%, депрессии на 22% и деменции на 38%.

При этом превышение 7 000 шагов тоже полезно, но «эффект от дополнительных шагов постепенно снижается», отмечает Динг. Особенно это важно для тех, кто только начинает активный образ жизни — даже увеличение с 2 000 до 4 000 шагов в день снижает риск смерти почти на 36%.

Возраст также влияет на оптимальное количество шагов: для людей старше 60 лет достаточно 6–8 тысяч шагов, тогда как молодым взрослым полезнее 8–10 тысяч.

Скорость ходьбы, как показали исследования, не играет ключевой роли — важно само движение. Эксперты подчеркивают, что шаги — лишь один из способов активности: их можно заменить плаванием, велоспортом или силовыми тренировками.

Главное правило — это двигаться больше, чем сидеть. Даже если ваша цель — 7 000 шагов, «любое движение лучше, чем отсутствие», отмечает кардиолог Уильям Краус.

Сбалансированная физическая активность, как и здоровое питание, помогает укреплять здоровье и предотвращать болезни.

