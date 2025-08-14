закрыть
14 августа 2025
Первому замглавы БЖД присудили 11 лет колонии

  14.08.2025
Первому замглавы БЖД присудили 11 лет колонии
Петр Дулуб

Дома у Дулуба нашли три миллиона долларов.

В Минске огласили приговор бывшему первому заместителю начальника Белорусской железной дороги Петру Дулубу, у которого при обыске нашли почти 3 миллиона долларов.

Топ-менеджера обвиняли в получении взятки от представителей коммерческих организаций. Как заявляло следствие, Дулуб за взятку организовал транзит угля из Казахстана в Польшу через территорию Беларуси, «пролоббировав интересы частной компании». Также он неоднократно получал взятки за передачу коммерческим структурам в пользование вагонов, принадлежащих Белорусской железной дороге.

По данным Генпрокуратуры за время своей деятельности первый заместитель начальника БЖД получил от представителей четырех транспортно-экспедиционных компаний более 600 тысяч долларов (в эквиваленте).

Суд Заводского района Минска приговорил его к 11 годам лишения свободы с максимально возможным штрафом — пять тысяч базовых величин (210 тысяч рублей). Также Дулуба лишили права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на 5 лет.

Один год лишения свободы ему отменили в соответствии с нынешней амнистией.

