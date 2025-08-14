Стало известно, как Путин планирует врать Трампу об Украине 11 14.08.2025, 15:09

6,266

Диктатор везет с собой на саммит географические карты.

Российский диктатор Владимир Путин планирует использовать во время встречи с президентом США Дональдом Трампом географические карты, чтобы продвинуть пропагандистский тезис о якобы «искусственности» Украины.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Как стало известно Центру от Сил обороны, российский диктатор готовит для встречи с Трампом определенные «исторические материалы».

Речь идет о географических картах, которые, по замыслу Путина, должны доказать Трампу, что Украина якобы «искусственное государство», которое было сформировано за счет территорий других стран.

Это якобы должно оправдать военную агрессию кремля против Украины и претензии России на украинские территории.

Такие псевдоисторические спекуляции и типичный прием российской пропаганды, к которому неоднократно прибегал в публичных выступлениях и сам Путин.

В целом подобный подход недопустим с точки зрения международного права, в котором четко зафиксированы принципы территориальной неприкосновенности, нерушимости границ и незаконности применения силы или угрозы силой.

«Большинство современных стран или их частей в прошлом входили в состав других государств. Это касается и нынешней РФ, которая в свое время была частью Золотой Орды, а многие нынешние территории РФ в прошлом принадлежали другим государствам - Германии, Швеции, Финляндии», - отметили в ЦПД.

Впрочем, никакие исторические факты, а тем более псевдоисторические фантазии, не могут быть основанием для территориальных посягательств и не оправдывают вооруженную агрессию против других стран.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com