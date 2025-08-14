«Перформанс» россиян закончился фатально» 1 14.08.2025, 15:21

8,230

Александр Коваленко

ВСУ поймали оккупантов в ловушку в районе Доброполья.

Ситуация на фронте в районе Покровска остается напряженной. Российские войска усилили давление, пытаясь окружить город и обойти укрепления ВСУ, в том числе вблизи Доброполья.

Что происходит на этом участке фронта? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— В районе Покровска ситуация тяжелая — это наиболее активная зона боевых действий. Российские оккупанты сконцентрировали там более 110 тысяч личного состава. Накануне произошло углубление боевых действий на 10–15 км к северу от Покровска, что потребовало стабилизации ситуации и вызвало наращивание подразделений противника другим формированиями. Например, 51-ю общевойсковую армию усилили 37-й отдельной мотострелковой бригадой из 68-го армейского корпуса Российской Федерации. Это усиление стало импульсом для дерзкой, местами суицидальной операции.

Ситуация осложняется концентрацией сил и средств российских оккупантов, находящихся в состоянии перманентного штурма. В последнее время активность таких действий ощутимо возросла. Очевидно, что это происходит на фоне встреч на высоком уровне, в частности в преддверии встречи президентов Трампа и Путина на Аляске. Путин, по всей видимости, хочет продемонстрировать наличие сил, возможностей и потенциала для продолжения активных боевых действий, включая наступление.

Однако их «перформанс» в районе Доброполья закончился фатально: можно говорить, что для оккупантов положение критическое — «кишка перерезана», ведется зачистка лесопосадок и всех других локаций, где находились российские подразделения. Для них эта операция завершилась плачевно.

Тем не менее это показывает, что Россия пытается проверить слабые места ВСУ, ищет уязвимые участки для прорыва и пытается создать медийный эффект. С точки зрения военной науки, это позволило задать вопрос: прорвались — но как они обеспечили продвижение этих подразделений на передовой линии на 15 км? Скорее всего, это было сделано в медийных целях — чтобы показать, что они способны осуществлять такие прорывы. Сейчас все это нейтрализовано и блокировано, идет зачистка локаций, однако ситуация остается требующей внимания.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com