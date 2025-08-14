закрыть
14 августа 2025, четверг, 16:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Сперва думал, что это какой-то развод»

3
  • 14.08.2025, 15:24
  • 5,786
«Сперва думал, что это какой-то развод»

Белорус рассказал, за что его вызвали в ГАИ после просмотра камер.

Белорус в своем TikTok-аккаунте поделился историей о том, как его вызвали в ГАИ за «банальное нарушение», которое зафиксировали на камеру видеонаблюдения. По его словам, он даже не сразу поверил в подлинность звонка, пишет Telegraf.news.

«Звонят мне из ГАИ такого-то района. Говорят: вам принадлежит «Газель» белого цвета? Вы попали на камеру видеофиксации, разговаривали по телефону», — рассказал мужчина. Он признался, что сперва «думал, что это какой-то развод».

По его словам, инспектор назвал ему точный день и время. Прикинув, он понял, что действительно в это время был за рулем. Когда ему предложили подъехать в отделение, сомнения отпали.

Автор признался, что впервые столкнулся с такой фиксацией «банального нарушения». В конце видео мужчина призвал других водителей быть бдительными и соблюдать ПДД, чтобы не получить штраф.

@yadlovsky Попался😉 #авто #гаи #беларусь ♬ оригинальный звук - Yadlovsky

«Давно пора взяться!»

В комментариях под видео пользователи разделились во мнениях. Одни удивились, как и автор, такому методу контроля. Другие не удивлялись, а просто поддержали действия ГАИ.

«За телефонофилов за рулем давно пора взяться. Они много бед натворили и еще натворят», — написал один из комментаторов.

Другой согласился, что «разговор по телефону — это не банально, а опасно», потому что, по его мнению, водитель отвлекается и подвергает опасности себя и других.

Были и те, кто поделился похожими историями: «Мне тоже так звонили, оказывается, камера засняла, как пешехода не пропустила».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников