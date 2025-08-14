«Сперва думал, что это какой-то развод» 3 14.08.2025, 15:24

5,786

Белорус рассказал, за что его вызвали в ГАИ после просмотра камер.

Белорус в своем TikTok-аккаунте поделился историей о том, как его вызвали в ГАИ за «банальное нарушение», которое зафиксировали на камеру видеонаблюдения. По его словам, он даже не сразу поверил в подлинность звонка, пишет Telegraf.news.

«Звонят мне из ГАИ такого-то района. Говорят: вам принадлежит «Газель» белого цвета? Вы попали на камеру видеофиксации, разговаривали по телефону», — рассказал мужчина. Он признался, что сперва «думал, что это какой-то развод».

По его словам, инспектор назвал ему точный день и время. Прикинув, он понял, что действительно в это время был за рулем. Когда ему предложили подъехать в отделение, сомнения отпали.

Автор признался, что впервые столкнулся с такой фиксацией «банального нарушения». В конце видео мужчина призвал других водителей быть бдительными и соблюдать ПДД, чтобы не получить штраф.

«Давно пора взяться!»

В комментариях под видео пользователи разделились во мнениях. Одни удивились, как и автор, такому методу контроля. Другие не удивлялись, а просто поддержали действия ГАИ.

«За телефонофилов за рулем давно пора взяться. Они много бед натворили и еще натворят», — написал один из комментаторов.

Другой согласился, что «разговор по телефону — это не банально, а опасно», потому что, по его мнению, водитель отвлекается и подвергает опасности себя и других.

Были и те, кто поделился похожими историями: «Мне тоже так звонили, оказывается, камера засняла, как пешехода не пропустила».

