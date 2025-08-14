История с дракой иностранцев в Минске получила продолжение
Конфликт произошёл еще в июне, но задержали студентов только сейчас.
В Минске за драку возле магазина задержали трех иностранцев. Об этом столичная милиция сообщила после того, как в соцсетях завирусилось видео этой драки.
«Автор публикации указал, что конфликт произошел между гражданами Пакистана, однако эта информация не является достоверно«», — заявляют в милиции. Они сообщают, что речь идет о трех иностранных студентах, которые уже несколько лет обучаются в столичном университете. Страна, из которой прибыли студенты, не называется.
Зато милиционеры подчеркивают, что о драке узнали сразу: «О данном инциденте, произошедшем 19 июня текущего года, сотрудникам милиции стало известно в этот же день, благодаря работе Центра мониторинга общественной безопасности ГУВД».
Таким образом, само происшествие случилось почти два месяца назад.
Сейчас милиция проводит проверку по данному факту. Задержанные иностранцы помещены в изолятор временного содержания. Будет рассматриваться вопрос об их депортации из Беларуси.