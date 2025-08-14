«Как раз детей нужно в школу собирать!» 14.08.2025, 16:10

Работники БМЗ недовольны смещением срока выдачи зарплат.

На Белорусском металлургическом заводе (ОАО «БМЗ») в Жлобине изменен график выдачи зарплат, узнал Флагшток. Начиная с августа, зарплаты на предприятии стали выдавать позже, что вызвало недовольство работников, пишет «Флагшток».

По их словам, ранее на предприятии делали выплаты в середине месяца, максимум до 20-го числа. Сейчас персонал поставили в известность, что выдавать зарплаты будут с 20-го по 25-е число каждого месяца.

Обязательство выдать зарплату до 25-го числа было и ранее, оно прописано в контрактах, поэтому формально ничего не изменилось, но по факту выплаты делали раньше этого срока, и смещение графика стало неприятной неожиданностью для работников.

«Как раз детей нужно в школу собирать, кредиты и коммунальные оплачивать, а зарплату задержат!» — возмущен один из работников.

У некоторых из них срок оплаты кредитов истекает уже 20–22-го числа.

В начале месяца на БМЗ выдали авансы, и не всем этих денег не хватит до зарплаты:

«Аванс дали 400 рублей, как на эти деньги прожить больше двух недель, если у тебя семья из четырех человек»?

«Сейчас еще скажут, нечего было столько рожать», — иронизирует другая работница.

Обсуждая проблему, в коллективе БМЗ отмечают, что если зарплату выдают через более чем две недели после получения аванса, то это является нарушением.

Сотрудники предприятия делают вывод, что смещение графика выдачи зарплат стало очередным проявлением ухудшения финансовой ситуации завода.

В начале года зарплату уже задерживали — это произошло на фоне падения производства. Позже работников некоторых цехов стали отправлять в отпуска за свой счет.

