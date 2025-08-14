закрыть
Страны Балтии выступили с предупреждением накануне саммита на Аляске

  • 14.08.2025, 16:20
Россия понимает только язык силы.

Главы МИД государств Балтии перед встречей лидеров США и РФ на Аляске по российско-украинской войне опубликовали совместную колонку, где предостерегают от любого примирения с «временной» оккупацией части территории Украины и напоминают о своем опыте, сообщает совместная колонка министров вышла в Financial Times.

Соавторами публикации стали министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, глава МИД Латвии Байба Браже и их литовский коллега Кястутис Будрис.

«С приближением важного саммита США и РФ на Аляске начались спекуляции о возможности «обмена территориями» между Украиной и Россией. Звучали утверждения, что оккупация частей территории Украины будет «только временно» и «только де-факто», что оставляет надежду на их возвращение в Украину в будущем... Но страны Балтии знают, что такое «только де-факто» российская оккупация и что «временно» может означать полвека», – отмечают они.

Министры напомнили исторические обстоятельства, при которых их страны оказались в «сфере влияния» СССР по сговору Сталина и Гитлера, оказались под оккупацией и пережили массовые репрессии со стороны обоих режимов по очереди.

Они отметили, что хотя многие государства Запада никогда не признали советскую аннексию их государств, в частности благодаря принципиальной позиции США, это никак не защищало шесть миллионов литовцев, латвийцев и эстонцев от всего, что несла за собой оккупация – депортаций, репрессий, советизации и русификации, масштабного контроля государства за всеми сферами жизни.

«Сейчас шесть миллионов украинских граждан живут под российской оккупацией в регионах, которые Россия захватила силой. Те, кому удалось бежать, рассказывают о пытках, заключении, масштабном надзоре, пропаганде и других жестоких напоминаниях о советских временах», – отметили министры.

Также они напомнили, что около 300 тысяч украинцев до сих пор остаются в неоккупированных районах Донецкой области, и около миллиона – на неоккупированных территориях Запорожья и Херсонщины.

«Поддержать идею обмена землями ради хрупкого мира – это повторение прошлого и «приглашение» к повторению самых темных страниц истории. Планы Путина не изменились. Единственный надежный путь к устойчивому миру – это через силу: непоколебимое трансатлантическое единство, чтобы давить на Россию, максимальную поддержку Украины, чтобы она могла защищать своих людей и территорию, и глубокие и постоянные инвестиции в нашу собственную оборону. Тогда агрессия Москвы встретится с единственным языком, который она понимает», – заключают министры.

