закрыть
14 августа 2025, четверг, 16:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Почему число автобусных рейсов Минск — Вильнюс резко сократили именно сейчас

  • 14.08.2025, 16:32
Почему число автобусных рейсов Минск — Вильнюс резко сократили именно сейчас

Ответ литовской стороны.

Литовская сторона сократила число автобусных рейсов Вильнюс-Минск после того, как пограничники стали жаловаться на очереди и перегрузки в пунктах пропуска, рассказали LRT представители Литовской администрации безопасности транспорта (ЛАБТ).

С середины августа пассажиры, путешествующие между Минском и Вильнюсом, столкнулись с резким сокращением числа рейсов. Как стало известно, причина — ограничения, введенные литовским правительством еще в 2024 году в рамках режима чрезвычайного положения, но теперь их начали применять гораздо строже.

Как выяснилось, перевозчики TOKS (Eurolines) и «Минсктранс» в нарушение действующих правил значительно увеличили количество рейсов на маршруте Вильнюс-Минск-Вильнюс. Это привело к резкому росту пассажиропотока, с которым пограничные службы уже с трудом справлялись.

Согласно постановлению правительства Литвы, количество международных автобусных маршрутов ограничено до 29. По новым правилам, один автобус может совершать по одному рейсу в каждую сторону в рамках конкретного маршрута.

Ранее разрешения позволяли выполнять несколько поездок в день, иногда до пяти-шести рейсов. Старые лицензии действуют до окончания срока, но новые выдаются только с ограничением в один рейс туда и обратно.

«Сейчас действуют 29 маршрутов. По каждому маршруту один и тот же автобус может курсировать только один раз в каждую сторону. Это новое правило — старые разрешения позволяли совершать больше поездок, и эти разрешения будут действовать до истечения их срока действия.

Сейчас через Медининкайский пункт пропуска в сутки проходит 44 автобуса — по 22 в каждую сторону, через Шальчининкай — по 18, по 9 в каждую сторону», — сообщила руководитель отдела коммуникаций Минтранса Литвы Аста Дудурите.

Как работает система

Международные рейсы между странами ЕС и третьими странами (включая Беларусь) выполняются минимум двумя перевозчиками — с каждой стороны.

Например, на направлении Вильнюс-Минск работает литовский перевозчик TOKS (Eurolines) и беларусский «Минсктранс». Это требование закреплено международными соглашениями и основано на принципе паритета: обе стороны получают равные коммерческие возможности.

«Как часто и в какие дни ездят автобусы — это уже коммерческое решение компаний. Раньше маршрут мог включать несколько рейсов в день, теперь — только один в каждую сторону, если разрешение новое», — пояснил руководитель отдела транспортной деятельности ЛАБТ Виргиниюс Шишкаускас.

Как сообщили в компании Toks, количество автобусных маршрутов ранее определялось на основе имеющихся разрешений и пассажиропотока.

«Однако Литовская администрация транспортной безопасности ужесточила порядок использования разрешений, установив для каждого из них конкретное число рейсов. В результате этого общее количество рейсов сократилось», — пояснили в Toks.

В компании заверили, что все пассажиры, чьи рейсы были отменены, получают возврат средств. «Деньги в установленном порядке возвращаются всем, чей рейс был отменён. Если у нас есть контактные данные пассажира — электронная почта или номер телефона — мы заранее уведомляем его об отмене рейса», — отметили представители перевозчика.

Почему рейсы сокращают именно сейчас

Формально лимиты действуют с 1 марта 2024 года. Однако летом 2025 года пограничники зафиксировали рост автобусного трафика выше допустимого. По словам представительницы ЛАБТ Эгле Кучинскайте, сотрудники на границе начали жаловаться на перегрузку, очереди и задержки.

«Пограничники сообщили нам, что автобусов стало заметно больше, чем положено по разрешениям. Мы связались с перевозчиками, напомнили им о правилах, и те начали корректировать расписание», — сказала Кучинскайте.

После предупреждения количество рейсов снизилось до допустимого уровня.

Что это значит для пассажиров

Пока ограничения особенно заметны на линии Минск-Вильнюс. «Минсктранс» на своем сайте сообщает, что до получения необходимых разрешительных документов временно приостанавливается выполнение рейсов по международному маршруту Минск — Вильнюс — Минск временем отправления из Минска в 01.50, 10.20, 12.00, из Вильнюса в 08.00, 17.30, 18.00.

Литовская Eurolines (Toks) также до 18 августа отменяет большую часть рейсов. Из Вильнюса в Минск останутся лишь отправления в 06.40, 09.00 и 13.00, а из Минска — в 14.20, 16.00 и 20.00.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников