Почему число автобусных рейсов Минск — Вильнюс резко сократили именно сейчас 14.08.2025, 16:32

Ответ литовской стороны.

Литовская сторона сократила число автобусных рейсов Вильнюс-Минск после того, как пограничники стали жаловаться на очереди и перегрузки в пунктах пропуска, рассказали LRT представители Литовской администрации безопасности транспорта (ЛАБТ).

С середины августа пассажиры, путешествующие между Минском и Вильнюсом, столкнулись с резким сокращением числа рейсов. Как стало известно, причина — ограничения, введенные литовским правительством еще в 2024 году в рамках режима чрезвычайного положения, но теперь их начали применять гораздо строже.

Как выяснилось, перевозчики TOKS (Eurolines) и «Минсктранс» в нарушение действующих правил значительно увеличили количество рейсов на маршруте Вильнюс-Минск-Вильнюс. Это привело к резкому росту пассажиропотока, с которым пограничные службы уже с трудом справлялись.

Согласно постановлению правительства Литвы, количество международных автобусных маршрутов ограничено до 29. По новым правилам, один автобус может совершать по одному рейсу в каждую сторону в рамках конкретного маршрута.

Ранее разрешения позволяли выполнять несколько поездок в день, иногда до пяти-шести рейсов. Старые лицензии действуют до окончания срока, но новые выдаются только с ограничением в один рейс туда и обратно.

«Сейчас действуют 29 маршрутов. По каждому маршруту один и тот же автобус может курсировать только один раз в каждую сторону. Это новое правило — старые разрешения позволяли совершать больше поездок, и эти разрешения будут действовать до истечения их срока действия.

Сейчас через Медининкайский пункт пропуска в сутки проходит 44 автобуса — по 22 в каждую сторону, через Шальчининкай — по 18, по 9 в каждую сторону», — сообщила руководитель отдела коммуникаций Минтранса Литвы Аста Дудурите.

Как работает система

Международные рейсы между странами ЕС и третьими странами (включая Беларусь) выполняются минимум двумя перевозчиками — с каждой стороны.

Например, на направлении Вильнюс-Минск работает литовский перевозчик TOKS (Eurolines) и беларусский «Минсктранс». Это требование закреплено международными соглашениями и основано на принципе паритета: обе стороны получают равные коммерческие возможности.

«Как часто и в какие дни ездят автобусы — это уже коммерческое решение компаний. Раньше маршрут мог включать несколько рейсов в день, теперь — только один в каждую сторону, если разрешение новое», — пояснил руководитель отдела транспортной деятельности ЛАБТ Виргиниюс Шишкаускас.

Как сообщили в компании Toks, количество автобусных маршрутов ранее определялось на основе имеющихся разрешений и пассажиропотока.

«Однако Литовская администрация транспортной безопасности ужесточила порядок использования разрешений, установив для каждого из них конкретное число рейсов. В результате этого общее количество рейсов сократилось», — пояснили в Toks.

В компании заверили, что все пассажиры, чьи рейсы были отменены, получают возврат средств. «Деньги в установленном порядке возвращаются всем, чей рейс был отменён. Если у нас есть контактные данные пассажира — электронная почта или номер телефона — мы заранее уведомляем его об отмене рейса», — отметили представители перевозчика.

Почему рейсы сокращают именно сейчас

Формально лимиты действуют с 1 марта 2024 года. Однако летом 2025 года пограничники зафиксировали рост автобусного трафика выше допустимого. По словам представительницы ЛАБТ Эгле Кучинскайте, сотрудники на границе начали жаловаться на перегрузку, очереди и задержки.

«Пограничники сообщили нам, что автобусов стало заметно больше, чем положено по разрешениям. Мы связались с перевозчиками, напомнили им о правилах, и те начали корректировать расписание», — сказала Кучинскайте.

После предупреждения количество рейсов снизилось до допустимого уровня.

Что это значит для пассажиров

Пока ограничения особенно заметны на линии Минск-Вильнюс. «Минсктранс» на своем сайте сообщает, что до получения необходимых разрешительных документов временно приостанавливается выполнение рейсов по международному маршруту Минск — Вильнюс — Минск временем отправления из Минска в 01.50, 10.20, 12.00, из Вильнюса в 08.00, 17.30, 18.00.

Литовская Eurolines (Toks) также до 18 августа отменяет большую часть рейсов. Из Вильнюса в Минск останутся лишь отправления в 06.40, 09.00 и 13.00, а из Минска — в 14.20, 16.00 и 20.00.

