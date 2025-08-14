Настал ли момент расплаты для Моди? 14.08.2025, 16:35

Нарендра Моди

От пошлин Трампа до внутренних политических проблем в Индии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди переживает один из самых сложных периодов за свои 11 лет у власти. На него одновременно обрушились внешнеполитические, экономические и внутренние вызовы, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Главная угроза исходит от США, президент Дональд Трамп грозит ввести пошлины до 50% на индийские товары — значительно выше, чем для конкурентов в Азии. Параллельно Моди вынужден разбираться с последствиями майского конфликта с Пакистаном, усугубившего кризис в отношениях с Вашингтоном и укрепившего связи США с Исламабадом.

Особенно болезненным ударом стала апрельская атака в Пахалгаме (Кашмир), где погибли 26 мирных жителей. Инцидент перечеркнул усилия Моди представить регион более стабильным и безопасным для туризма после лишения его особого статуса в 2019 году.

Во внутренней политике ситуация также обострилась. Лидер оппозиции Рахул Ганди обвинил правящую партию в сговоре с Избирательной комиссией и «преступном мошенничестве» на выборах. Дополнительный удар по Моди нанес неожиданный уход вице-президента Джагдипа Дханкхара, а также высказывания главы националистическая организация Индии Мохана Бхагвата, которые многие восприняли как намек на то, что Моди в 75 лет (в сентябре) должен уступить место другим.

Несмотря на давление, политическое выживание Моди пока не под вопросом. Он остается популярным, а экономика демонстрирует устойчивость. Однако коалиционный формат власти и возвращение Трампа в более жестком образе создают для индийского лидера непривычно узкое пространство для маневра.

Эксперты спорят, станет ли этот период очередным доказательством способности Моди преодолевать кризисы — или же началом утраты его политического блеска.

