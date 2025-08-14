Путин собрал всех в том же зале 1 Иван Яковина

14.08.2025, 16:40

Иван Яковина

Что решают?

Решают, соглашаться на трампово перемирие или нет. Но главное отличие сегодняшнего совещания от того — в настроении. Путин куда менее борзый, смотрит вниз, кашляет, причмокивает… Да и остальные что-то довольно кислые.

Думаю, все выступят за продолжение войны, так как в криминальной среде хорошо знают высказывание Альфонса Капоне: «Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!»

Путин будет ждать того, кто первым предложит договориться с Трампом и заключить перемирие. Это все понимают, поэтому предлагать такое — дураков нет и не будет. Но с другой стороны, Путин чувствует, что договариваться надо, если отказать Трампу, он обидится и закопает РФ-экономику.

Однако Путин не хочет брать на себя личную ответственность за остановку войны. Для принятия настолько серьезного решения ему нужна не менее серьезная поддержка, вероятность появления которой он сам искоренил.

Думаю, на закрытой части совещания он будет говорить своим миньонам: «Так, теперь давайте прямо абсолютно честно: кто за перемирие? Обещаю, что не буду наказывать тех, кто «за». И хотя за перемирие — почти все, никто вслух этого не скажет: напуганы до смерти.

В результате все мрачно поддержат решение продолжать войну. И Путину придется самому решать — договариваться с Трампом или нет.

Я думаю, он все равно договорится, но ему очень тяжело это дастся, так как вся ответственность ляжет исключительно на его плечи.

Иван Яковина, Facebook

