Белорусская компания решила платить по 150 рублей некурящим сотрудникам

Белорусская компания решила платить по 150 рублей некурящим сотрудникам4
- 14.08.2025, 16:51
Часть работников уже отказалась от вредной привычки ради доплаты.
Журналист MYFIN заметила на сайте rabota.by вакансию в Минске с интересным бонусом: производитель пластиковой упаковки компания ООО «Громин» обещает платить сотрудникам по 150 BYN каждый месяц за то, что они не курят.
Журналисты позвонили в организацию и спросили, c чего вдруг было принято такое решение.
Ежемесячная доплата в 150 BYN за отказ от курения прописана в вакансиях на должности сборщицы/сборщика изделий из пластмасс, контролера ОТК, укладчика-упаковщика, наладчика экструзионно-выдувного оборудования. Нам не удалось найти на сайте rabota.by другие компании, которые также предлагали бы подобный бонус.
В компании «Громин» нам пояснили, что бонус они ввели еще пару лет назад: начинали с премии в 50 BYN в месяц и постепенно по решению директора увеличили сумму до 150 BYN. Суть премии заключается в следующем: некурящие сотрудники меньше болеют (в том числе из-за того, что зимой не выходят из цеха на улицу ради перекура) и реже берут больничные – «Пусть они лучше получают деньги». Также нам рассказали, что после введения бонуса кто-то из сотрудников бросил курить ради получения денег, а кто-то пытался, но так и не смог себя побороть.