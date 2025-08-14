закрыть
В Литве назвали кандидата на пост премьер-министра

  • 14.08.2025, 16:58
В Литве назвали кандидата на пост премьер-министра
Инга Ругинене

Гитанас Науседа предложил Сейму утвердить на пост Ингу Ругинене.

Президент Литвы Гитанас Науседа внес в парламент кандидатуру Инги Ругинене на должность премьер-министра, сообщает LRT.

В четверг литовский президент внес в Сейм предложенную социал-демократами кандидатуру Инги Ругинене на должность премьера – в связи с отставкой предыдущего главы правительства Гинтаутаса Палуцкаса из-за нарастающих вопросов к его прошлому и бизнесу.

Далее парламент должен поддержать ее кандидатуру, после чего премьер должна будет не позднее чем через 15 дней представить на утверждение Сейма состав своего правительства и программу, согласованную с президентом.

Первый вице-спикер Сейма Юозас Олекас сообщил СМИ, что в понедельник 18 ноября парламент должен решить, созвать ли внеочередную сессию для утверждения новой главы правительства.

В среду Ругинене во второй раз встретилась с Науседой. По ее словам, на этой встрече они не обсуждали конкретные кандидатуры министров или изменения в правительстве.

