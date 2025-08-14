Леонардо Ди Каприо рассказал о роли мечты

Леонардо Ди Каприо рассказал о роли мечты1
В 1997 году актер мог сыграть в этом фильме.
Известный актер Леонардо Ди Каприо, известный миллионам зрителей по роли Джека Доусона в «Титанике» (1997), признался, что жалеет об упущенной возможности сыграть в фильме «Ночи в стиле буги», пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).
В беседе с режиссером и сценаристом картины Полом Томасом Андерсоном актер назвал отказ от роли Дирка Дигглера «самым большим сожалением» своей карьеры. «Это был знаковый фильм моего поколения. Когда я его наконец посмотрел, подумал, что это шедевр. Иронично, что говорю это прямо вам, но это правда», — отметил Ди Каприо. Роль в итоге досталась Марку Уолбергу.
Сам Уолберг, несмотря на признание фильма культовым, с возрастом стал относиться к нему критичнее. В 2017 году он признался, что теперь, будучи отцом, ему трудно объяснять детям смысл картины. «Я всегда надеюсь, что Бог любит кино и умеет прощать, потому что в прошлом я делал не лучшие выборы. Ночи в стиле буги — один из них», — сказал актер.