закрыть
14 августа 2025, четверг, 18:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Власти Грузии не пустили в страну белорусского актера Александра Ждановича

3
  • 14.08.2025, 17:16
  • 2,398
Власти Грузии не пустили в страну белорусского актера Александра Ждановича
Александр Жданович

Маляваныч планировал концерт в Батуми.

Власти Грузии не пустили в страну белорусского актера Александра Ждановича (Маляваныч), сообщил «Позірку» правозащитник Роман Кисляк.

15 августа Жданович планировал выступить в Батуми с программой «Он полетел и обещал вернуться». 14 августа он прибыл в аэропорт Кутаиси, где получил запрет на въезд «по иным причинам». Обычно за этой формулировкой скрывается нежелание правящей партии пророссийского олигарха «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили пускать в страну оппонентов режимов в России и Беларуси, а также критиков самой партии.

Жданович более двух лет прожил Грузии, куда эмигрировал из Беларуси в связи с преследованием по политическим мотивам. Летом 2024 года переехал в Польшу.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников