закрыть
14 августа 2025, четверг, 18:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский объединил Трампа и европейцев

1
  • 14.08.2025, 17:31
  • 1,118
Зеленский объединил Трампа и европейцев

Союзники установили «красные линии» для саммита с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне, продолжая дипломатические шаги перед саммитом президента США Дональда Трампа и Путина, который состоится в Аляске в пятницу, пишет abcNews (перевод — сайт Charter97.org).

Визит в Лондон последовал за поездкой Зеленского в Берлин, где он встречался с европейскими лидерами и провел виртуальные переговоры с Трампом. Цель встреч — согласовать ключевые требования Украины для любых переговоров о прекращении полномасштабного вторжения России, начавшегося в феврале 2022 года.

Украина выдвинула пять основных условий: прекращение огня до начала переговоров, участие Украины в процессе, принятие решений о территориальных уступках исключительно Киевом, а также предоставление надежных гарантий безопасности при участии США. Кроме того, Украина настаивает на усилении санкционного давления на Россию, если саммит в Аляске окажется безрезультатным.

По словам Зеленского, Трамп согласился с этим планом переговоров и предупредил Путина о «очень серьезных последствиях», если Москва не согласится на прекращение огня, не уточнив детали. Зеленский отметил, что Путин «определенно не хочет мира» и стремится к оккупации Украины.

«Нам нужен дальнейший международный давление, не только американское, но и европейское», — подчеркнул президент Украины.

На фоне дипломатической активности продолжаются атаки с применением беспилотников и ракет: украинская ПВО сбила 24 из 45 дронов и двух ракет, Россия заявляет о поражении 52 украинских беспилотников за ночь.

Саммит в Аляске должен сосредоточиться на обсуждении немедленного прекращения огня и дальнейших шагов по деэскалации конфликта.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников