Зеленский объединил Трампа и европейцев

Зеленский объединил Трампа и европейцев1
- 14.08.2025, 17:31
Союзники установили «красные линии» для саммита с Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне, продолжая дипломатические шаги перед саммитом президента США Дональда Трампа и Путина, который состоится в Аляске в пятницу, пишет abcNews (перевод — сайт Charter97.org).
Визит в Лондон последовал за поездкой Зеленского в Берлин, где он встречался с европейскими лидерами и провел виртуальные переговоры с Трампом. Цель встреч — согласовать ключевые требования Украины для любых переговоров о прекращении полномасштабного вторжения России, начавшегося в феврале 2022 года.
Украина выдвинула пять основных условий: прекращение огня до начала переговоров, участие Украины в процессе, принятие решений о территориальных уступках исключительно Киевом, а также предоставление надежных гарантий безопасности при участии США. Кроме того, Украина настаивает на усилении санкционного давления на Россию, если саммит в Аляске окажется безрезультатным.
По словам Зеленского, Трамп согласился с этим планом переговоров и предупредил Путина о «очень серьезных последствиях», если Москва не согласится на прекращение огня, не уточнив детали. Зеленский отметил, что Путин «определенно не хочет мира» и стремится к оккупации Украины.
«Нам нужен дальнейший международный давление, не только американское, но и европейское», — подчеркнул президент Украины.
На фоне дипломатической активности продолжаются атаки с применением беспилотников и ракет: украинская ПВО сбила 24 из 45 дронов и двух ракет, Россия заявляет о поражении 52 украинских беспилотников за ночь.
Саммит в Аляске должен сосредоточиться на обсуждении немедленного прекращения огня и дальнейших шагов по деэскалации конфликта.