Зеленский объединил Трампа и европейцев 1 14.08.2025, 17:31

1,118

Союзники установили «красные линии» для саммита с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне, продолжая дипломатические шаги перед саммитом президента США Дональда Трампа и Путина, который состоится в Аляске в пятницу, пишет abcNews (перевод — сайт Charter97.org).

Визит в Лондон последовал за поездкой Зеленского в Берлин, где он встречался с европейскими лидерами и провел виртуальные переговоры с Трампом. Цель встреч — согласовать ключевые требования Украины для любых переговоров о прекращении полномасштабного вторжения России, начавшегося в феврале 2022 года.

Украина выдвинула пять основных условий: прекращение огня до начала переговоров, участие Украины в процессе, принятие решений о территориальных уступках исключительно Киевом, а также предоставление надежных гарантий безопасности при участии США. Кроме того, Украина настаивает на усилении санкционного давления на Россию, если саммит в Аляске окажется безрезультатным.

По словам Зеленского, Трамп согласился с этим планом переговоров и предупредил Путина о «очень серьезных последствиях», если Москва не согласится на прекращение огня, не уточнив детали. Зеленский отметил, что Путин «определенно не хочет мира» и стремится к оккупации Украины.

«Нам нужен дальнейший международный давление, не только американское, но и европейское», — подчеркнул президент Украины.

На фоне дипломатической активности продолжаются атаки с применением беспилотников и ракет: украинская ПВО сбила 24 из 45 дронов и двух ракет, Россия заявляет о поражении 52 украинских беспилотников за ночь.

Саммит в Аляске должен сосредоточиться на обсуждении немедленного прекращения огня и дальнейших шагов по деэскалации конфликта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com