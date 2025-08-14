Белорус «исправил» водительские права ручкой 4 14.08.2025, 17:37

Он хотел продлить срок действия документа.

Довольно необычный случай произошел в Минске. Деталями истории поделился Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси.

Однажды сотрудники ГАИ остановили для проверки документов 63-летнего мужчину.

Минчанин без проблем предоставил документы инспектору, однако после изучения корочки у последнего возникли вопросы.

Водительские права не были просрочены: внимание сотрудника ГАИ привлекли даты, указывающие срок действия документа.

Для разрешения возникших сомнений документ изъяли и назначили проведение судебной технической экспертизы.

Эксперты выяснили, что 63-летний белорус «исправил» обычной шариковой ручкой водительские права, увеличив дату их действия. Он дописал штрихи к первоначальной цифре «3», превратив 2013 год в 2018-й.

Таким образом, мужчина надеялся продлить срок действия документа на 5 лет и до последнего верил, что никто не заметит, однако тайное стало явным.

Теперь правоохранители проводят проверку, а мужчине может грозить уголовное дело.

