Белорус «исправил» водительские права ручкой

Белорус «исправил» водительские права ручкой4
- 14.08.2025, 17:37
- 1,426
Он хотел продлить срок действия документа.
Довольно необычный случай произошел в Минске. Деталями истории поделился Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси.
Однажды сотрудники ГАИ остановили для проверки документов 63-летнего мужчину.
Минчанин без проблем предоставил документы инспектору, однако после изучения корочки у последнего возникли вопросы.
Водительские права не были просрочены: внимание сотрудника ГАИ привлекли даты, указывающие срок действия документа.
Для разрешения возникших сомнений документ изъяли и назначили проведение судебной технической экспертизы.
Эксперты выяснили, что 63-летний белорус «исправил» обычной шариковой ручкой водительские права, увеличив дату их действия. Он дописал штрихи к первоначальной цифре «3», превратив 2013 год в 2018-й.
Таким образом, мужчина надеялся продлить срок действия документа на 5 лет и до последнего верил, что никто не заметит, однако тайное стало явным.
Теперь правоохранители проводят проверку, а мужчине может грозить уголовное дело.