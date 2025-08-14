закрыть
14 августа 2025, четверг, 18:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дензел Вашингтон: Оскары меня не интересуют

  • 14.08.2025, 18:06
Дензел Вашингтон: Оскары меня не интересуют

Философия актера неизменна много лет.

Двукратный лауреат премии «Оскар» Дензел Вашингтон заявил, что не придает значения кинопремиям и не выбирает роли ради наград, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

«Я не снимаюсь ради Оскаров. Мне это неинтересно. За долгие годы бывало, что я выигрывал, когда не должен был, и не выигрывал, когда должен. Человек даёт награду, Бог — вознаграждение», — заявил актер.

Вашингтон добавил, что статуэтки не имеют значения в перспективе жизни:

«В последний день они мне никак не помогут. Люди спрашивают, где я их храню. Ну, одну рядом с другой. Это не хвастовство — просто как есть».

Ранее в этом году актёра сочли одним из главных «обделенных» премией после того, как он не получил номинацию за роль в Гладиаторе II. Сам он воспринял это с иронией: «Вы шутите? Я счастлив за тех, кто получил. Я доволен тем, чем занимаюсь».

Философия Вашингтона неизменна много лет. Его партнер по Тренировочному дню Итан Хоук вспоминал, как актер сказал ему после проигрыша на «Оскаре»: «Хорошо, что ты не выиграл. Не награда должна повышать твой статус, а ты — статус награды».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников