Дензел Вашингтон: Оскары меня не интересуют 14.08.2025, 18:06

Философия актера неизменна много лет.

Двукратный лауреат премии «Оскар» Дензел Вашингтон заявил, что не придает значения кинопремиям и не выбирает роли ради наград, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

«Я не снимаюсь ради Оскаров. Мне это неинтересно. За долгие годы бывало, что я выигрывал, когда не должен был, и не выигрывал, когда должен. Человек даёт награду, Бог — вознаграждение», — заявил актер.

Вашингтон добавил, что статуэтки не имеют значения в перспективе жизни:

«В последний день они мне никак не помогут. Люди спрашивают, где я их храню. Ну, одну рядом с другой. Это не хвастовство — просто как есть».

Ранее в этом году актёра сочли одним из главных «обделенных» премией после того, как он не получил номинацию за роль в Гладиаторе II. Сам он воспринял это с иронией: «Вы шутите? Я счастлив за тех, кто получил. Я доволен тем, чем занимаюсь».

Философия Вашингтона неизменна много лет. Его партнер по Тренировочному дню Итан Хоук вспоминал, как актер сказал ему после проигрыша на «Оскаре»: «Хорошо, что ты не выиграл. Не награда должна повышать твой статус, а ты — статус награды».

