Foreign Policy: Саммиты между США и Россией редко приносят быстрые результаты 14.08.2025, 18:10

Саммит на Аляске может закончиться ничем.

Встреча президента США Дональда Трампа и Путина, назначенная на 15 августа на Аляске, вызвала бурные обсуждения. Многие эксперты сомневаются в ее результативности, считая разговор с Москвой бессмысленным или даже вредным. Тем не менее существуют сценарии, при которых саммит может дать небольшие, но важные результаты, способствующие дальнейшим переговорам, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

История показывает, что саммиты между США и Россией редко приносят быстрые результаты. Примеры — встреча бывшего президента США Джо Байдена и Путина в Женеве в 2021 году или встреча Трампа с Путиным в Хельсинки в 2018 году, которые не привели к заметным изменениям в отношениях. Саммит может закончиться ничем.

Существует также нереалистичный сценарий, при котором Трамп и Путин за несколько часов заключат полноценный мирный договор. Это маловероятно, учитывая сложность вопросов: прекращение огня, будущий статус украинских территорий, санкции и безопасность. Аналогично маловероятен вариант «прекращения огня до переговоров», который продвигают европейские лидеры.

Наиболее реалистичный и полезный сценарий — «первый шаг». Саммит может стать «разведкой боем», позволяя США оценить готовность Путина к переговорам. Последнее предложение России относительно территориальных уступок не затрагивает суверенитет Украины, что открывает пространство для практических соглашений: обмены территориями, установление более безопасных линий фронта и прекращение боевых действий для дальнейших переговоров. Это лишь начало долгого процесса, включающего вопросы будущей безопасности Украины, ее интеграции с ЕС и контроль за выполнением соглашений.

