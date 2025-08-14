Лукашенко обеспокоен народными бунтами

Лукашенко обеспокоен народными бунтами2
- 14.08.2025, 18:18
Диктатор обязал своих помощников принимать граждан и проверять жалобы из СМИ.
Лукашенко 14 августа подписал очередной указ. Документ обновляет подход к работе помощников узурпатора в регионах и уточняет задачи самой администрации.
Согласно указу, помощники диктатора – инспекторы по областям и городу Минску – теперь обязаны не реже одного раза в месяц проводить личный прием граждан. Кроме того, на них возложена обязанность выезжать на места, чтобы проверять, как реагируют местные органы на проблемные ситуации, ранее озвученные в СМИ или в обращениях жителей.
Еще одна важная функция – упреждающий контроль за исполнением поручений правителя. Помощники должны отслеживать ситуацию на местах до того, как возникнут системные сбои или жалобы.