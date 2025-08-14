«Олимпиада рейнджеров»: одно из самых тяжелых испытаний в мире 14.08.2025, 18:26

Фото: The Atlantic

Эти бойцы способны успешно действовать против России и Китая.

В Форт-Беннинге, штат Джорджия, ежегодно проходит соревнование Best Ranger Competition, известное как «Олимпиада рейнджеров». Это трехдневное испытание для самых подготовленных военнослужащих армии США. В нем участвуют 52 команды по два человека, отобранные из 450 000 солдат, преимущественно из боевых подразделений, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Чтобы попасть на турнир, нужно окончить 61-дневную «Школу рейнджеров» с 50% уровнем отсева, а затем войти в топ-1% выпускников. Участники преодолевают десятки миль пешком и бегом, штурмуют полосы препятствий, лазают по 18-метровым канатам, проходят болота ночью с рюкзаками весом в 23 кг, расходуя более 30 000 калорий и спят не более 4 часов подряд.

В апреле 2025 года впервые в истории выступила женщина — лейтенант Габриэль Уайт, выпускница Вест-Пойнта, прошедшая отбор на общих условиях. Вместе с капитаном Сетом Дельтенре она заняла 14-е место.

Победителями стали лейтенанты Кевин Мур и Гриффин Хокансон из 75-го полка рейнджеров, также выпускники Вест-Пойнта. Соревнование включало 12 км бег с 27-кг мешками, штурм зданий, стрельбу по мишеням, 56-километровый марафон, силовые испытания с 130-кг грузами и водные тесты и 10-метровые лестницы.

Начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж отметил, что эти бойцы — образец мастерства и боеготовности, способные успешно действовать против любых угроз, включая Россию и Китай.

