14 августа 2025, четверг, 20:09
Эксперты дали советы, как взять финансы под контроль

2
  • 14.08.2025, 18:41
  • 1,100
Тема денег не должна оставаться табу.

Тема денег до сих пор остается табу, хотя каждый третий взрослый испытывает тревогу из-за финансов, а у каждого десятого — нет сбережений. Эксперты дают советы, как повысить финансовую устойчивость, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Сара Пеннеллс, специалист по потребительским финансам, отмечает: «Молчание порождает тревогу». Она призывает к открытым и честным разговорам о деньгах, подчеркивая связь между финансовым благополучием и психическим здоровьем.

Согласно последнему исследованию, взрослые 30–49 лет меньше всего удовлетворены своим уровнем жизни, а почти половина из них испытывает тревогу при мыслях о финансах. Среди 18–29-летних этот показатель достигает 50%. Молодежь чаще открыто обсуждает деньги — почти 90% 18–24-летних говорят о финансах, по сравнению с 60% людей старше 65 лет.

Даже среди обеспеченных семей 22% вынуждены отдавать приоритет погашению долгов, а 33% отмечают, что высокие счета мешают накапливать сбережения. «Стресс из-за денег влияет на сон, отношения, самооценку и здоровье», — говорит Пеннеллс.

Вот, что эксперты рекомендуют для повышения финансовой устойчивости:

— Отмените ненужные подписки — это может сэкономить до $500 в год.

— Переведите средства на более выгодный сберегательный счет с доходностью выше инфляции.

— Рассмотрите долгосрочные инвестиции, но сначала создайте резервный фонд на три месяца расходов.

— Проверьте тарифы на энергию и при необходимости смените поставщика.

«Финансовая устойчивость — это не роскошь, а необходимая способность», — подчеркивает Пеннеллс. Эксперт призывает праздновать даже маленькие финансовые успехи.

