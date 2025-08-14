Эксперты дали советы, как взять финансы под контроль 2 14.08.2025, 18:41

1,100

Тема денег не должна оставаться табу.

Тема денег до сих пор остается табу, хотя каждый третий взрослый испытывает тревогу из-за финансов, а у каждого десятого — нет сбережений. Эксперты дают советы, как повысить финансовую устойчивость, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Сара Пеннеллс, специалист по потребительским финансам, отмечает: «Молчание порождает тревогу». Она призывает к открытым и честным разговорам о деньгах, подчеркивая связь между финансовым благополучием и психическим здоровьем.

Согласно последнему исследованию, взрослые 30–49 лет меньше всего удовлетворены своим уровнем жизни, а почти половина из них испытывает тревогу при мыслях о финансах. Среди 18–29-летних этот показатель достигает 50%. Молодежь чаще открыто обсуждает деньги — почти 90% 18–24-летних говорят о финансах, по сравнению с 60% людей старше 65 лет.

Даже среди обеспеченных семей 22% вынуждены отдавать приоритет погашению долгов, а 33% отмечают, что высокие счета мешают накапливать сбережения. «Стресс из-за денег влияет на сон, отношения, самооценку и здоровье», — говорит Пеннеллс.

Вот, что эксперты рекомендуют для повышения финансовой устойчивости:

— Отмените ненужные подписки — это может сэкономить до $500 в год.

— Переведите средства на более выгодный сберегательный счет с доходностью выше инфляции.

— Рассмотрите долгосрочные инвестиции, но сначала создайте резервный фонд на три месяца расходов.

— Проверьте тарифы на энергию и при необходимости смените поставщика.

«Финансовая устойчивость — это не роскошь, а необходимая способность», — подчеркивает Пеннеллс. Эксперт призывает праздновать даже маленькие финансовые успехи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com