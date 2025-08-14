Эксперты дали советы, как взять финансы под контроль

Эксперты дали советы, как взять финансы под контроль2
- 14.08.2025, 18:41
- 1,100
Тема денег не должна оставаться табу.
Тема денег до сих пор остается табу, хотя каждый третий взрослый испытывает тревогу из-за финансов, а у каждого десятого — нет сбережений. Эксперты дают советы, как повысить финансовую устойчивость, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
Сара Пеннеллс, специалист по потребительским финансам, отмечает: «Молчание порождает тревогу». Она призывает к открытым и честным разговорам о деньгах, подчеркивая связь между финансовым благополучием и психическим здоровьем.
Согласно последнему исследованию, взрослые 30–49 лет меньше всего удовлетворены своим уровнем жизни, а почти половина из них испытывает тревогу при мыслях о финансах. Среди 18–29-летних этот показатель достигает 50%. Молодежь чаще открыто обсуждает деньги — почти 90% 18–24-летних говорят о финансах, по сравнению с 60% людей старше 65 лет.
Даже среди обеспеченных семей 22% вынуждены отдавать приоритет погашению долгов, а 33% отмечают, что высокие счета мешают накапливать сбережения. «Стресс из-за денег влияет на сон, отношения, самооценку и здоровье», — говорит Пеннеллс.
Вот, что эксперты рекомендуют для повышения финансовой устойчивости:
— Отмените ненужные подписки — это может сэкономить до $500 в год.
— Переведите средства на более выгодный сберегательный счет с доходностью выше инфляции.
— Рассмотрите долгосрочные инвестиции, но сначала создайте резервный фонд на три месяца расходов.
— Проверьте тарифы на энергию и при необходимости смените поставщика.
«Финансовая устойчивость — это не роскошь, а необходимая способность», — подчеркивает Пеннеллс. Эксперт призывает праздновать даже маленькие финансовые успехи.