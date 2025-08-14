СМИ: Для встречи Путина с Трампом РФ отправила на Аляску самолет из «кокаинового дела» 10 14.08.2025, 18:48

2,906

Это тот самый борт, который в 2017 году был задействован в деле о доставке почти 400 кг кокаина из Аргентины в Москву.

Спецборт Ил-96 14 августа вылетел из московского аэропорта Внуково и направился на базу Элмендорф-Ричардсон, которая находится в Анкоридже на Аляске. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

По данным агентства, на нем может находиться одна из групп, занимающихся подготовкой к встрече президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным.

«Верстка» обратила внимание, что на Аляску отправили самолет с бортовым номером RA-96023. Это тот самый борт, который в 2017 году был задействован в деле о доставке почти 400 кг кокаина из Аргентины в Москву. Тогда из российского посольства в Буэнос-Айресе планировали перевезти в Россию 12 чемоданов контрабанды. Однако вместо партии кокаина на борт были погружены чемоданы с мукой и датчиками местонахождения. Об этом стало известно благодаря аргентинской полиции.

Тогда, как и сейчас, самолет обслуживал первых лиц государства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com