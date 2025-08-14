СМИ: Для встречи Путина с Трампом РФ отправила на Аляску самолет из «кокаинового дела»10
- 14.08.2025, 18:48
Это тот самый борт, который в 2017 году был задействован в деле о доставке почти 400 кг кокаина из Аргентины в Москву.
Спецборт Ил-96 14 августа вылетел из московского аэропорта Внуково и направился на базу Элмендорф-Ричардсон, которая находится в Анкоридже на Аляске. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.
По данным агентства, на нем может находиться одна из групп, занимающихся подготовкой к встрече президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным.
«Верстка» обратила внимание, что на Аляску отправили самолет с бортовым номером RA-96023. Это тот самый борт, который в 2017 году был задействован в деле о доставке почти 400 кг кокаина из Аргентины в Москву. Тогда из российского посольства в Буэнос-Айресе планировали перевезти в Россию 12 чемоданов контрабанды. Однако вместо партии кокаина на борт были погружены чемоданы с мукой и датчиками местонахождения. Об этом стало известно благодаря аргентинской полиции.
Тогда, как и сейчас, самолет обслуживал первых лиц государства.