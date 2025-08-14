закрыть
14 августа 2025, четверг, 20:10
Шэрон Стоун поделилась секретом счастливого материнства

  • 14.08.2025, 19:13
  • 1,162
Ее успех как матери связан с «здоровыми среднеамериканскими ценностями».

67-летняя звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун рассказала, как ей удалось воспитать трех сыновей — Роана (25), Лэйрда (20) и Куинна (19). Поводом стал их редкий совместный выход на красную дорожку на премьере фильма «Никто 2» в Лос-Анджелесе, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

В интервью актриса объяснила, что ее успех как матери связан с «здоровыми среднеамериканскими ценностями», которые она почерпнула в родном Мидвилле, штат Пенсильвания. «Я бы не справилась без этих ценностей, — призналась Стоун. — Смогла одна воспитать троих приемных детей только благодаря этому фундаменту и поддержке прекрасных нянь».

Она отметила, что пандемия и онлайн-обучение осложнили воспитание, но, глядя на сыновей на премьере, она почувствовала гордость: «Они — взрослые, целеустремленные, организованные. Мы пережили шторм как семья».

Стоун призналась, что снялась в новом фильме в том числе из-за того, что ее сыновья — большие поклонники первой части. Они прилетели на премьеру.

С юмором актриса рассказала о жизни в доме, полном мужчин: «Я носила шорты, потому что невозможно ходить в женском белье, когда у тебя столько сыновей». Теперь, когда дети разъехались, она снова чувствует себя женственной и «вернулась к себе».

