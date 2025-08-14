Трамп: Если встреча с Путиным провалится, то США введут санкции против РФ 7 14.08.2025, 19:23

1,286

Президент США дал 25% шансов на то, что встреча с Путиным на Аляске будет провальной.

Президент Дональд Трамп в эфире радио Fox News дал 25% шансов на то, что встреча с Владимиром Путиным на Аляске будет провальной. Если так действительно будет, то американский лидер не исключил введения новых санкций против РФ, передает The Guardian.

«Существует 25% вероятность того, что эта встреча не будет успешной, и в таком случае я [вернусь к] управлению страной, и мы уже сделали Америку великой за шесть месяцев», — заявил Трамп.

По его словам, главной целью завтрашнего саммита является договоренность о встрече с участием президента Владимира Зеленского. По мнению Трампа, Путин хочет заключить мирное соглашение во время завтрашней встречи.

Также американский президент заявил, что относительно встречи с Зеленским и Путиным есть идея относительно трех мест, но лучшим вариантом была бы Аляска. По его словам, если завтра встреча будет провальной, то он никому не будет звонить и поедет домой. Если же она будет успешной, то он позвонит Зеленскому и западным лидерам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com