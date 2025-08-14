Цены на билеты из Минска в Вильнюс подскочили до 634 рублей 14.08.2025, 19:38

Белорусский «Минсктранс» и литовский Eurolines отменили фактически половину дневных рейсов.

Белорусский «Минсктранс» и литовский Eurolines отменили фактически половину дневных рейсов между Минском и Вильнюсом, их осталось 15 из 28. После этого цены на билеты стали расти. А на некоторых агрегаторах достигли рекордных 600−700 рублей в одну сторону. «Зеркало» узнало, что случилось.

На сайте Intercars можно купить билеты из Минска в Вильнюс и обратно различных перевозчиков. Там уже появились предложения, в разы превышающие цены до отмены автобусов. Например, на 14 августа российский перевозчик «Амрон», который работает под брендом «Эколайнс», предлагает доставить до Вильнюса за 611 рублей.

Аналогичная история и в другие дни. Так, например, 25 августа тот же перевозчик предлагает билеты «Эколайнс» за 539 рублей или за 634. Такие цены сохраняются и дальше.

В обратную сторону ситуация аналогичная. Так на грядущие выходные, «Амрон» предлагает уехать из Вильнюса в Минск по той же стоимости.

На оригинальном сайте «Эколайнс» таких цен нет. Более того, билетов на 24 и 25 августа, которые предлагает агрегатор Intercars, там тоже нет. На более поздние даты места появляются, но цена нигде не отличается — все билеты по 270 рублей.

В справочной белорусского филиала «Эколайнс», куда наша журналистка позвонила как обычная гражданка, объяснили: сторонние сайты действительно накручивают цену.

— Скажем так, это агрегаторы, агенты, и они могут накручивать себе сверхстоимость, сколько хотят. <…> Лучше покупайте напрямую на ecolines.by, 270 рублей стоит билет, — рассказали в справочной.

Напомним, во вторник, 12 августа, сразу два крупных перевозчика — белорусский «Минсктранс» и литовский Eurolines — объявили о приостановке большинства автобусных рейсов между Минском и Вильнюсом. Для пассажиров это стало неприятным сюрпризом.

Белорусская государственная компания уточнила, что приостановка будет действовать «до получения необходимых разрешительных документов». Сотрудница Eurolines рассказала «Зеркалу», что автобусы компании «не выпускает Литва».

В Министерстве сообщения Литвы пояснили: отмена рейсов связана с тем, что количество автобусов, пересекающих границу, превышало установленный лимит и перевозчики получили предупреждение об этом.

Позже стало известно, что рейсы отменили навсегда, в расписание они не вернутся.

Еще в начале 2024 года правительство Литвы приняло решение сократить количество разрешений на автобусные перевозки между Литвой и Беларусью вдвое — с 58 до 29. Разрешения выдаются по принципу паритета: чтобы его получил литовский перевозчик, аналогичный документ должен быть и у его белорусского партнера.

