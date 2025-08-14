СМИ: Трамп звонил министру финансов Норвегии, чтобы обсудить Нобелевскую премию мира

СМИ: Трамп звонил министру финансов Норвегии, чтобы обсудить Нобелевскую премию мира5
- 14.08.2025, 19:49
В прошлом месяце президент США Дональд Трамп неожиданно позвонил министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу, чтобы обсудить торговые тарифы, а также его стремление получить Нобелевскую премию мира.
Об этом пишет Politico.
Информацию об этом звонке, а также вопросы о Нобелевской премии мира изданию подтвердил чиновник в Осло.
«Это правда, что президент Трамп позвонил мне за несколько дней до разговора с премьер-министром Стьёре. В разговоре также участвовали несколько сотрудников президента, в частности министр финансов Бессент и торговый представитель Грир», – сообщил изданию Столтенберг.
Ежегодно Норвежский Нобелевский комитет выбирает лауреатов из сотен номинантов. Пять членов комитета назначаются парламентом Норвегии в соответствии с инструкциями шведского промышленника 19 века Альфреда Нобеля. Победители объявляются ежегодно в октябре в Осло.
Несколько стран, в частности Израиль, Пакистан и Камбоджа, уже номинировали Трампа за посредничество в заключении мирных соглашений или перемирия с момента его возвращения на пост в январе.