закрыть
14 августа 2025, четверг, 21:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США ввели новые санкции против России накануне встречи Путина и Трампа

4
  • 14.08.2025, 20:22
  • 3,056
США ввели новые санкции против России накануне встречи Путина и Трампа

Под ограничения попали российские криптовалютные компании.

Вашингтон объявил о новом пакете ограничительных мер против России всего за день до встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в список SDN — перечень лиц, полностью изолированных от американской финансовой системы — россиян Павла Каравацкого, Александра Мира Серду и Сергея Менделеева. Их обвинили в связях с российской криптовалютной биржей Garantex, которая, по данным американских властей, участвует в обходе санкций, передает The Moscow Times.

В санкционный реестр также включены российские криптовалютные компании Indefi, Grinex, Exve и зарегистрированная в Бишкеке фирма Old Vector. Как утверждает Минфин США, все эти структуры связаны с бизнесменом Сергеем Менделеевым и группой компаний под брендом A7.

Переговоры между Путиным и Трампом пройдут 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Накануне Трамп предупредил Москву об «очень серьезных последствиях», если она не согласится на прекращение огня в Украине, но при этом допустил, что в случае успеха переговоров может состояться трехсторонний саммит с участием президента Владимира Зеленского.

Как сообщили источники The Guardian в Москве, на встрече Путин намерен потребовать от Украины передачи под контроль России Донецкой и Луганской областей, а от США — признания их аннексии. От претензий на Херсонскую и Запорожскую области Путин отказываться также не планирует, но рассматривает возможность символической передачи Киеву небольших территорий в Сумской и Харьковской областях, которые сейчас удерживают российские войска. По оценке собеседников издания, реальных прорывов от переговоров ждать не стоит, однако Путин, по их словам, попытается склонить Трампа к более благожелательной позиции в отношении Москвы.

Между тем, как пишет The Washington Post со ссылкой на инсайдеров в Кремле, в высших эшелонах российской власти растет усталость от войны в Украине и желание вернуться к нормальной жизни. Один из бывших кремлевских чиновников заявил, что «все боятся Путина» и вынуждены показывать лояльность, тогда как на деле многие рассматривают предстоящий саммит в Анкоридже как шанс положить конец «СВО» и снизить напряженность.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников