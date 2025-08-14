Усик попросил отложить переговоры по бою с Паркером 2 14.08.2025, 20:39

Александр Усик

Украинский чемпион назвал причину.

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик обратился во Всемирную боксерскую организацию (WBO) с просьбой о продлении срока переговоров относительно боя с Джозефом Паркером. Причина — травма украинца.

Об этом сообщил промоутер Фрэнк Уоррен, слова которого приводит Sky Sports.

В конце июля WBO обязала Усика провести защиту титула против временного чемпиона по версии организации Паркера. Сторонам дали 30 дней для достижения соглашения, иначе будут назначены промоутерские торги.

По словам Уоррена, Усик попросил отложить переговоры, поскольку сейчас он травмирован. Если Александр в конце концов откажется от боя с Паркером и освободит титул WBO, то Джозеф будет боксировать за вакантный пояс с победителем поединка Мозес Итаума — Диллиан Уайт, отметил промоутер.

«Он [Усик] вчера прислал письмо, в котором попросил продлить переговорный период из-за травмы, прежде чем будет принято какое-либо официальное решение.

Победитель боя между Мозесом и Диллианом окажется на первой позиции в рейтинге, и если бой Усика с Паркером не состоится, тогда Джо [Паркеру] придется драться с официальным претендентом номер один», — сказал Уоррен.

