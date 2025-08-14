«Примерный подсчет ожидания: 7 дней 21 час» 1 14.08.2025, 21:02

Очередь из авто на выезде из Беларуси в Польшу продолжает бить рекорды.

Вечером 13 августа в электронной очереди перед пунктом пропуска «Брест» на выезде из Беларуси в Польшу впервые с момента ее введения было зарегистрировано 3 000 автомобилей. Очередь продолжает расти и каждые два часа, судя по данным Госпогранкомитета, бьет предыдущий рекорд. На 16.00 в ней было 3 260 автомобилей. Тем временем в чатах пишут, что саму границу можно пройти за 4–8 часов, а очередей из Польши в Беларусь практически нет. BGmedia рассказывает подробности.

С такой очередью ждать вызова в пункт пропуска «Брест» придется неделю

В августе нагрузка на единственный работающий на границе Беларуси с Польшей автомобильный пункт пропуска «Брест» существенно выросла. Это подтверждают данные Госпогранкомитета Беларуси. 16.00 3 августа — последнее дата, когда в электронной очереди было меньше 2 000 автомобилей. Далее около недели она держалась на отметке в 2 500. А в сутки в пункт пропуска «Брест» вызывали от 350 до 450 автомобилей.

Те, кто пересекают границу на автомобиле, пользуются специальным телеграм-ботом, который следит за очередью и анализирует данные. На основе них беларусы делятся отчетами о прохождении границы. Например, в воскресенье, 10 августа, в пункт пропуска «Брест» в час вызывали в среднем 20 автомобилей. И это хорошая скорость:

«Зарегистрировались в ЗО 05.08.2025 в 22.15 под номером 2 333. Вызвали на границу 10.08.25 в 19.15. Получилось ожидание 117 часов, значит, среднее в час — 19,9 машин, почти 20 машин в час. В среду, четверг и пятницу очередь двигалась хорошо, в субботу и воскресенье остановилась. Саму границу прошли за 4 часа».

К среде, 13 августа, темп вызова автомобилей в пункт пропуска «Брест» упал до 17 в час. Несколько примеров:

«Текущее состояние электронной очереди на 13.08.2025 21.23. Автомобилей в очереди: 3 108. Вызвано машин за 24 часа: 377 + 35 по приоритету. Темп вызова машин в час: 17,17. Время ожидания первого авто в очереди: 5 дней 11 часов 48 минут (стал в очередь 2 516-м). Примерный подсчет ожидания при регистрации в ЗО сейчас: 7 дней 13 часов 0 минут (21.08.2025 10.23)».

«7 августа в 16.18 взяли на электронную очередь. 13 августа в 01.32 вызвали в пункт пропуска. В 01.50 приехали. В 02.00 проверили паспорта, стали в очередь. В 05.00 прошли беларускую границу. В 05.20 прошли мост. В 08.00 прошли польскую границу. 6 часов на границу».

В приграничных чатах пишут, что само время прохождение границы не увеличилось. Если повезет, то ее можно пройти и за 4 часа. А если нет, и поляки отправят автомобиль на досмотр, то на прохождение может уйти и 8 часов. Несколько примеров за 14 августа:

В 02.12 регистрация (приоритет). В 02.14 подъехали к шлагбауму и сразу заехали в очередь в зеленый коридор. В 05.49 прошли белтаможню и встали в очередь на мост. В 06.42 проехали мост. В 08.30 прошли паспортный контроль. В 09.32 прошли досмотр багажа. В 09.42 выехали за шлагбаум в РП. 7,5 часов на границу».

«В 09.30 регистрация (приоритет с ребенком до 3 лет). В 10.15 прошли РБ, но ждали почти час, чтобы выпустили. В 11.10 выпустили на мост. В 11.45 заехали к полякам. В 13.09 границу прошли. Общее время прохождения: 4 часа 40 минут».

«РБ — РП, авто, 4,5 часов без рентгена и бокса».

Днем 14 августа телеграм-бот подсчитал, что за сутки в пункт пропуска «Брест» вызвали 373 автомобиля:

«Текущее состояние электронной очереди на 14.08.2025 11.14. Автомобилей в очереди: 3 192. Вызвано машин за 24 часа: 373 + 31 по приоритету. Темп вызова машин в час: 16,83. Время ожидания первого авто в очереди: 5 дней 17 часов 37 минут (стал в очередь 2 557-м). Примерный подсчет ожидания при регистрации в ЗО сейчас: 7 дней 21 час 42 минуты (22.08.2025 08.57)».

В Польшу едет больше автомобилей, чем потом возвращается в Беларусь

Пользователи приграничных чатов отмечают, что темп вызова автомобилей в пункт пропуска «Брест» за последние несколько дней упал, именно поэтому очередь пробила отметку в 3 000 автомобилей. Некоторые пишут, что поляки стали работать медленно. Другие возражают им, ведь саму границу можно пройти всего за 4 часа, если ехать по зеленому коридору.

При этом в приграничных чатах практически не обсуждают причины такого огромного количества автомобилей в электронной очереди. Даже если через пункт пропуска «Брест» в сутки будет проезжать 500 автомобилей, как это обычно бывает зимой, то в электронной очереди меньше 2 000 машин все равно не будет.

Некоторые считают, что такая очередь связана с продолжающимся сезоном отпусков. В доказательство своей теории они просят обратить внимание на очереди перед пунктом пропуска «Тересполь» на выезде из Польши в Беларусь. На этой неделе в будни в некоторые утренние часы там вообще не было очередей. Днем 14 августа, например, в очереди стояли всего 50 автомобилей. Это значит, что в последние дни в Польшу едет гораздо больше автомобилей, чем потом возвращается в Беларусь.

Не меняется и ситуация с автобусной очередью перед пунктом пропуска «Брест». На этой неделе, по данным Госпогранкомитета, минимально в очереди стояли 42 автобуса, максимально — 60. Если приехать на границу и не пересаживаться в автобусы в начале очереди, то в ней можно простоять около 24 часов. Плюс еще 6–8 часов на саму границу.

Беларусы это прекрасно знают, поэтому либо пересаживаются в автобусы в начале очереди, либо сами приезжают в Брест, а потом на такси едут на границу и за деньги подсаживаются в автобусы. Транспортная инспекция при этом им не мешает. И это хорошо, учитывая жару, которая пришла в Беларусь.

