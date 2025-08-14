Под Гомелем мужчина на квадроцикле въехал в дом
- 14.08.2025, 21:20
Водитель скончался на месте.
В Гомельском районе 14 августа погиб водитель квадроцикла. Он врезался в дом, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
Авария в деревне Красное Селище под Гомелем произошла ближе к вечеру 14 августа. По предварительной информации ГАИ, водитель квадроцикла не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в жилой дом.
«От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Мужчина не имел права управления транспортным средством, а также не использовал мотошлем», — сообщили в УВД.
А в ГАИ напомнили, что квадроциклы и мотовездеходы не предназначены для дорог общего пользования и не должны выезжать на них.