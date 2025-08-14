закрыть
14 августа 2025, четверг
Зеленский обсудил с президентом Аргентины «шоковую терапию» для Украины

  • 14.08.2025, 21:22
Украина заинтересована в изучении опыта Аргентины по дерегуляции и преодолению инфляции.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, сегодня он провел разговор с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

«Конечно, говорили о ситуации в дипломатии. Проинформировал о недавних контактах с партнерами. Подчеркнул, что наша позиция абсолютно четкая: Украине нужны честный мир и надежные гарантии безопасности. Хавьер готов приложить личные усилия», - рассказал глава государства.

Президенты также обсудили экономические успехи Аргентины, прежде всего дерегуляцию и преодоление инфляции.

«Поздравил Хавьера с этими важными результатами. Украина заинтересована в изучении такого опыта. Обсудили соответствующую возможность», - отметил Зеленский.

Он добавил, что сейчас отношения между Украиной и Аргентиной выходят на действительно высокий уровень.

«Мы подробно об этом поговорили. Технологии, экономика, аграрная промышленность - много есть сфер для потенциального сотрудничества. Договорились также восстановить формат политических консультаций между министерствами иностранных дел наших стран. Команды будут активно работать, чтобы они состоялись уже в ближайшее время», - отметил президент.

Зеленский также поблагодарил президента Аргентины за участие в Международной коалиции за возвращение украинских детей.

«Будем работать вместе со всеми партнерами, чтобы все украинские дети как можно быстрее вернулись домой. Согласовали наши следующие контакты. Буду рад видеть Хавьера в Украине», - добавил он.

Стоит отметить, что «шоковая терапия» в контексте экономики, предложенная Милеем, касается комплекса радикальных экономических реформ, направленных на быстрый переход к свободному рынку.

Эти реформы часто включают либерализацию цен, сокращение государственных расходов, приватизацию и уменьшение регулирования.

В то же время «шоковая терапия» может иметь значительное влияние на общество и экономику, часто вызывая социальные потрясения и экономические трудности на начальных этапах.

