Соболенко отказалась выступать без Димитрова в миксте на US Open 1 14.08.2025, 21:37

Белоруска должна была в паре с болгарином побороться за приз в $1 млн.

Первая ракетка мира Арина Соболенко заявила, что не планирует выступать в смешанном парном разряде на US Open — последнем в сезоне турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке. Слова белорусской теннисистки приводит TennisUpToDate.

Болгарин Григорий Димитров, с которым Соболенко должна была сыграть в паре, 12 августа снялся с турнира, не успев восстановиться от полученной на Уимблдоне травмы.

«Есть несколько парней, которые спрашивают, но нет, я так не думаю», — ответила белоруска на вопрос о возможности сыграть с другим партнером.

На вопрос о причинах такого решения Соболенко ответила: «Верность».

Смешанный турнир с участием 16 пар на US Open пройдет до начала соревнований в одиночном разряде.

Победители микста получат $1 млн призовых.

