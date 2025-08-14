Трамп назвал встречу, которая будет важнее переговоров с Путиным 14.08.2025, 21:49

Встреча лидеров США и РФ состоится 15 августа.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что планируемая встреча между лидерами США, Украины и России будет важнее завтрашней встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал, выступая перед журналистами в Белом доме.

«Завтра у нас встреча с Путиным. Но более важная встреча будет между Путиным, Зеленским и мной. Возможно, мы пригласим некоторых европейских лидеров, а может быть, и нет», — заявил Трамп. Трансляцию выступления вел Белый дом.

Встреча президентов России и США запланирована на 15 августа. Переговоры глав государств пройдут на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

