В Беларуси вырастет базовая ставка 14.08.2025, 22:11

2,258

С 1 сентября.

С 1 сентября в Беларуси повысится базовая ставка — ее новый размер составит 273 рубля. Постановление подписал премьер-министр, сообщают в пресс-службе правительства.

Базовая ставка используется для расчета зарплат в бюджетной сфере — они должны повыситься.

В Минтруда пояснили, что это уже второе повышение базовой ставки. С 1 января она была увеличена на 6,7% — с 253 до 270 рублей.

Сообщается, что повышение базовой ставки с сентября затронет более 800 000 работников бюджетной сферы.

