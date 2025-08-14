закрыть
14 августа 2025, четверг, 23:26
В Беларуси вырастет базовая ставка

  • 14.08.2025, 22:11
  • 2,258
В Беларуси вырастет базовая ставка

С 1 сентября.

С 1 сентября в Беларуси повысится базовая ставка — ее новый размер составит 273 рубля. Постановление подписал премьер-министр, сообщают в пресс-службе правительства.

Базовая ставка используется для расчета зарплат в бюджетной сфере — они должны повыситься.

В Минтруда пояснили, что это уже второе повышение базовой ставки. С 1 января она была увеличена на 6,7% — с 253 до 270 рублей.

Сообщается, что повышение базовой ставки с сентября затронет более 800 000 работников бюджетной сферы.

