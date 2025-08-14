В Беларуси вырастет базовая ставка
14.08.2025
С 1 сентября.
С 1 сентября в Беларуси повысится базовая ставка — ее новый размер составит 273 рубля. Постановление подписал премьер-министр, сообщают в пресс-службе правительства.
Базовая ставка используется для расчета зарплат в бюджетной сфере — они должны повыситься.
В Минтруда пояснили, что это уже второе повышение базовой ставки. С 1 января она была увеличена на 6,7% — с 253 до 270 рублей.
Сообщается, что повышение базовой ставки с сентября затронет более 800 000 работников бюджетной сферы.