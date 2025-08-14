закрыть
14 августа 2025, четверг
Они – не элита

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 14.08.2025, 22:17
  • 3,524
Вспомните совещание у Путина.

Влиятельная американская газета сообщает, что российские «элиты» хотят «вернуться к мирной жизни». Дескать, «большинство людей в Кремле выступает против войны», но, по словам анонима, «все боятся Путина. Люди не хотят говорить о компромиссах, потому что им всем нужно показывать, что они патриоты».

Похоже, что со временем выяснится, что за 24 февраля был один Путин, а все остальные «выступали против», но «боялись» и лишь «показывали, что они патриоты».

Это мошенники, проходимцы, трусливая шпана, смелая только с теми, кто слабее, но не элита страны. Персонажи, всегда и везде озабоченные не общественным благом, а деньгами и должностями, дающими эти деньги.

Элита – это те, кто высказывает своё мнение, действуя в интересах страны и, если надо, уходит в знак протеста в отставку, не превращаясь в соучастника. Таких людей в России достаточно – отправленных в тюрьмы по репрессивным законам, вынужденных покинуть страну, ошельмованных оскорбительными кличками, продолжающих с 24 февраля отстаивать прекращение огня и мирные переговоры.

«Элита» … Помните совещание у Путина, показанное по телевизору, где он сидел, развалившись за столом, а верхушка «элиты», словно школьники, на стульчиках в отдалении. Каждый вызывался к «доске» и соглашался, соглашался... Ни один не вышел и не сказал в лицо: «Вы задумали безумие. Я в этом участвовать не буду. Подаю в отставку. Перехожу в оппозицию к вам. Вас, Путин, я не боюсь, хотя знаю, кто вы такой. Делаю это в интересах страны».

Случись такое, возможно, не было бы 24 февраля.

Телеграм-канал «СерпомПо»

