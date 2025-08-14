закрыть
Защитник «ПСЖ» Мендеш стал самым титулованным футболистом до 23 лет

  • 14.08.2025, 22:27
За неполные пять лет профессиональной карьеры футболист завоевал уже 14 трофеев.

Португальский защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш вошел в историю мирового футбола, став самым титулованным игроком до 23 лет. Всего за неполные пять лет профессиональной карьеры он завоевал уже 14 трофеев.

Последним в его коллекции стал Суперкубок УЕФА, где парижане победили «Тоттенхэм». Этот успех позволил Мендешу опередить предыдущего рекордсмена – француза Кингсли Комана (13 трофеев до 23 лет). Далее в рейтинге следуют Килиан Мбаппе (12), Пеле и Лионель Месси (по 11), а также Криштиану Роналду и Жоау Невеш (по 10).

Карьера Мендеша началась в «Спортинге» 23 января 2021 года, когда он помог лиссабонцам завоевать Кубок лиги. Позже были победы в чемпионате и Суперкубке Португалии. После перехода в ПСЖ португалец четырежды выиграл Лигу 1, дважды – Кубок Франции и Суперкубок, а также стал триумфатором Лиги чемпионов. В составе национальной сборной он добавил в свою коллекцию еще и победу в Лиге наций.

