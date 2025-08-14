Трамп о встрече на Аляске: Путин не будет со мной шутить 13 14.08.2025, 22:39

Президент США сделал спорное заявление.

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин не станет с ним шутить во время личной встречи.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

У Трампа спросили, подготовил ли Путин к завтрашней встрече «сильную позицию».

В ответ президент рассказал, что, по его мнению, глава Кремля захочет заключить сделку.

«Я думаю, если бы я не был президентом, он бы захватил всю Украину, это война, которой никогда не должно было быть. Если бы я не был президентом, по моему мнению, он бы с куда большим желанием захватил всю Украину, но я президент, и он не собирается со мной шутить», - заверил Трамп.

