Трамп о встрече на Аляске: Путин не будет со мной шутить

Трамп о встрече на Аляске: Путин не будет со мной шутить13
- 14.08.2025, 22:39
Президент США сделал спорное заявление.
Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин не станет с ним шутить во время личной встречи.
Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.
У Трампа спросили, подготовил ли Путин к завтрашней встрече «сильную позицию».
В ответ президент рассказал, что, по его мнению, глава Кремля захочет заключить сделку.
«Я думаю, если бы я не был президентом, он бы захватил всю Украину, это война, которой никогда не должно было быть. Если бы я не был президентом, по моему мнению, он бы с куда большим желанием захватил всю Украину, но я президент, и он не собирается со мной шутить», - заверил Трамп.