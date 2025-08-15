закрыть
В РФ вернувшийся в отпуск военный убил судью федерального суда

  • 15.08.2025, 1:02
Иллюстрационное фото

После этого убийца надругался над телом жертвы.

В Волгоградской области, в городе Камышин, убили федерального судью. Его тело обнаружили у здания Камышинского городского суда с огнестрельными и колото-резанными ранениями, сообщает управление Следственного комитета по региону.

Убийца задержан. Против него возбудили дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью (пункт «д» части 2 статьи 105) и незаконном хранении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 Уголовного кодекса).

По данным телеграм-канала Baza, судью расстреляли из «Сайги», отрезали половой орган и воткнули нож в глаз. По предварительным данным, причиной жестокой расправы стала ревность — таким образом убийца решил отомстить за измену своей супруги.

Как сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией, убийца — бывший участник «военной операции», он жил по соседству с судьей.

