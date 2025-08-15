Toyota представила Prius, который работает на этаноле 15.08.2025, 5:59

Фотофакт.

В Бразилии Toyota презентовала прототип Prius, в котором в плагин-гибридной установке теперь установлен двигатель, работающий как на бензине, так и на этаноле, сообщает Carscoops. По словам производителя, при полностью заряженной батарее и использовании этанола уровень выбросов CO2 уменьшается на 90%.

Для бразильского рынка это не первый опыт Toyota с гибридами на этаноле — подобные гибридные версии уже предлагаются для местно собранных Corolla и Corolla Cross. Однако впервые такой подход применён к плагин-гибридной трансмиссии.

Внешне прототип почти не отличается от стандартного плагин-гибридного Prius, кроме нескольких специальных наклеек, которые, вероятно, установлены только в рамках презентации.

Toyota не опубликовала конкретных технических деталей, хотя модификации, необходимые для использования этанола, вероятно, незначительны. Стандартная силовая установка сочетает 2,0-литровый бензиновый двигатель, электромотор и литий-ионную батарею и обеспечивает 220 л.с. в бензиновом режиме.

Новинку показали на выставке Fenasucro & Agrocana в городе Сертонзинью, вместе с подобными версиями Hilux, Fortuner и Corolla Cross. Событие произошло на фоне планов Toyota инвестировать до 2030 года 11,5 млрд реалов (около $2,1 млрд) в развитие производства и новых решений для мобильности в Бразилии. В рамках этой программы в стране будут выпускать два новых гибрида на этаноле, одним из которых станет Yaris Cross, чей дебют запланирован на октябрь 2025 года.

Дойдет ли такой гибридный Prius до серийного производства, пока неизвестно.

