Россия продлит запрет на экспорт бензина на сентябрь 15.08.2025, 4:34

Не исключены поставки из Беларуси.

Власти России намерены продлить полный запрет экспорта бензина до конца сентября. В октябре запрет будет действовать для непроизводителей нефтепродуктов. Российский «Интерфакс» пишет, что такое предложение Минэнерго 14 августа поддержал вице-премьер РФ Александр Новак.

При этом в правительстве заверили, что «внутренний рынок полностью обеспечен топливом, оптовые цены на бензин демонстрируют снижение, ситуация с дизельным топливом остается стабильной».

По словам одного из собеседников агентства, для покрытия возможного дефицита не исключаются закупки нефтепродуктов из Беларуси.

Несмотря на введенный ранее запрет на экспорт бензина для производителей, биржевые цены на бензин в России продолжают расти и бьют все новые рекорды, пишет Интерфакс. Стоимость АИ-92 уже преодолела отсечку демпфера, после которой нефтяники не получают выплаты из бюджета.

Впрочем, накануне совещания у вице-премьера цены на бензины на бирже немного снизились.

По данным Росстата, уже третью неделю подряд рост стоимости бензинов на АЗС превышает показатель общей инфляции.

