закрыть
15 августа 2025, пятница, 4:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия продлит запрет на экспорт бензина на сентябрь

  • 15.08.2025, 4:34
Россия продлит запрет на экспорт бензина на сентябрь

Не исключены поставки из Беларуси.

Власти России намерены продлить полный запрет экспорта бензина до конца сентября. В октябре запрет будет действовать для непроизводителей нефтепродуктов. Российский «Интерфакс» пишет, что такое предложение Минэнерго 14 августа поддержал вице-премьер РФ Александр Новак.

При этом в правительстве заверили, что «внутренний рынок полностью обеспечен топливом, оптовые цены на бензин демонстрируют снижение, ситуация с дизельным топливом остается стабильной».

По словам одного из собеседников агентства, для покрытия возможного дефицита не исключаются закупки нефтепродуктов из Беларуси.

Несмотря на введенный ранее запрет на экспорт бензина для производителей, биржевые цены на бензин в России продолжают расти и бьют все новые рекорды, пишет Интерфакс. Стоимость АИ-92 уже преодолела отсечку демпфера, после которой нефтяники не получают выплаты из бюджета.

Впрочем, накануне совещания у вице-премьера цены на бензины на бирже немного снизились.

По данным Росстата, уже третью неделю подряд рост стоимости бензинов на АЗС превышает показатель общей инфляции.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников