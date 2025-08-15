Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина

Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина2
- 15.08.2025, 7:36
Президент США отправляется в Анкоридж сегодня в 13.45.
Стало известно ориентировочное расписание встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина на саммите в городе Анкоридж.
Об этом сообщает Reuters.
По данным расписания Белого дома для прессы, встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Минску) в Анкоридже.
Трамп отправится из Белого дома в 6:45 по восточноамериканскому времени (13:45 по Минску) в пятницу и покинет Анкоридж в 17:45 (04:45 в субботу по Минску) по местному времени в тот же день.
Возвращение в Белый дом запланировано утром в субботу, 16 августа.
Саммит Трампа и Путина на Аляске
Сегодня, 15 августа, в городе Анкоридж (штат Аляска) состоится саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Во время встречи, лидеры обсудят базовые варианты прекращения огня и завершения войны в Украине.
В случае успешных переговоров, до конца следующей недели планируется трехсторонняя встреча с участием Трампа, Путина и президента Украины Владимира Зеленского. На ней лидеры более детально обсудят варианты завершения войны.
В случае провала сегодняшних переговоров, Трамп заявил о готовности ввести против России новые санкции.