Bloomberg: У Секретной службы США возникли сложности в подготовке саммита на Аляске

В настоящий момент в Анкоридж прибыли сотни агентов.

Секретная служба Соединенных Штатов столкнулась с проблемами во время организации саммита Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников издания, когда неделю назад Трамп объявил о встрече, единственный агент, размещенный на должности Секретной службы на «последнем рубеже» (так называют Аляску - ред.), начал подготовку к принятию сотен сотрудников в ближайшие дни.

Задача Службы оказалась чрезвычайно сложной - одновременно защищать обоих президентов на одной площадке, каждого из которых сопровождает вооруженная охрана. Поэтому начался «тотальный подготовительный спринт длительностью в неделю».

Ограниченность ресурсов

Издание отметило, что хотя работники американских спецслужб и имеют право на собственной территории без ограничений перевозить оружие, оборудование связи и медицинское снаряжение, «географическое расположение Аляски добавляет проблем».

Издание напомнило, что в Анкоридже ограниченное количество гостиничных номеров и небольшой рынок аренды автомобилей, поэтому транспортные средства и другие ресурсы доставляют самолетами и перемещают из других районов штата. В частности, внедорожники для кортежей прибывают с континентальной части США на грузовых самолетах.

Кроме того, саммит состоится на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон - крупнейшем военном объекте Аляски. Она имеет контролируемое воздушное пространство, укрепленные ворота и мгновенный доступ к военным подразделениям, и как действующий военный объект - закрыта для общественности.

«У нас сейчас пик туристического сезона, поэтому с гостиницами сложно, с машинами сложно. Проведение этого мероприятия на базе снимает много проблем», - отметил губернатор Аляски Майк Данливи в эфире Bloomberg Television в четверг.

По его словам, хотя Анкоридж в прошлом принимал Папу Римского и бывшего президента США Рональда Рейгана, нынешний саммит - «одно из крупнейших событий» в истории города.

Правила взаимности

По словам чиновников Госдепартамента, согласно протоколу, в двусторонних встречах самого высокого уровня действуют правила взаимности: любую привилегию, предоставленную одному лидеру, необходимо обеспечить и второму.

Непосредственными перемещениями Владимира Путина будет руководить российская охрана, тогда как Секретная служба США будет удерживать внешний контроль за ситуацией.

Один из собеседников рассказал Bloomberg, что ни одна из сторон не будет открывать двери другой и не будет пользоваться ее транспортом. Если десять американских агентов будут стоять перед конференц-залом, где будут проводиться переговоры, то с другой стороны будут стоять десять российских.

Эта симметрия распространится от кортежа во время прибытия до рассадки переводчиков в зале. Обе стороны привезут собственные команды переводчиков. Даже количество и размер комнат ожидания, - безопасных зон для каждого из лидеров, - согласовываются отдельно.

По словам источников Bloomberg, Секретная служба все еще ждет, чтобы Россия официально утвердила полный план безопасности.

Актуальная ситуация

Издание отметило, что в настоящий момент в Анкоридж прибыли сотни агентов. Гостиницы в центре города заполнены, а пункты проката авто расчищены для кортежей.

Агенты в костюмах с наушниками дежурят на перекрестках, другие в гражданской одежде слились с посетителями кафе и парковок.

Государственная полиция Аляски и местная полиция интегрированы в маршруты кортежей, которые распланированы до каждого поворота.

Каждое движение автомобилей обоих лидеров тщательно спланировано, чтобы не допустить их пересечения и в то же время гарантировать полную защиту каждого президента.

Другие отягчающие факторы

В Bloomberg также отметили, что развертывание агентов на Аляске происходит одновременно с другими важными мероприятиями.

Так, Секретная служба охраняет вице-президента Джей Ди Вэнса в Великобритании и готовится к сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

Также агенты обеспечивают безопасность экс-президентов Барака Обамы, Джо Байдена и Джорджа Буша-младшего, а также бывшего вице-президента Камалы Харрис.

Кроме того, двадцать агентов и офицеров на этой неделе также командированы в поддержку федерального контроля Трампа над полицией Вашингтона.

