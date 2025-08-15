В Анкоридже на Аляске проходит большой митинг в поддержку Украины

В Анкоридже на Аляске проходит большой митинг в поддержку Украины4
Участники скандируют символический лозунг.
Накануне саммита президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, в городе Анкоридж проходит большой митинг в поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего корреспондента «Голоса Америки» Остапа Ярыша в соцсети Х.
В частности, он обнародовал видео активности митингующих.
«Украина и Аляска - никогда больше в России», - скандируют участники акции.
Митингующие также развернули большой желто-голубой флаг.
Аляска без диктаторов
Руководитель общественной организации Stand Up Alaska Эрин Джексон-Хилл ранее заявила агентству Укринформ, что 14 августа в центре Анкориджа она со своими единомышленниками проведет митинг под лозунгом «Аляска поддерживает Украину».
«Мы против того, чтобы авторитарных диктаторов приглашали в наш штат, особенно если это делает не наш губернатор и не наши представители в Конгрессе. Он (Путин. - ред.) - военный преступник, и ему нет места на американской земле», - отметила Джексон-Хилл.
Тем временем местная полиция активно усиливает меры безопасности на фоне демонстраций в городе и привлекает дополнительных сотрудников для охраны правопорядка.