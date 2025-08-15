В Анкоридже на Аляске проходит большой митинг в поддержку Украины 4 15.08.2025, 7:57

Участники скандируют символический лозунг.

Накануне саммита президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, в городе Анкоридж проходит большой митинг в поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего корреспондента «Голоса Америки» Остапа Ярыша в соцсети Х.

В частности, он обнародовал видео активности митингующих.

«Украина и Аляска - никогда больше в России», - скандируют участники акции.

🇺🇸🇺🇦 Happening right now: a big pro-Ukrainian rally in Anchorage ahead of the Trump-Putin meeting. “Ukraine and Alaska — Russian never again.” pic.twitter.com/Zx2VKVYW9G — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 15, 2025

Митингующие также развернули большой желто-голубой флаг.

Аляска без диктаторов

Руководитель общественной организации Stand Up Alaska Эрин Джексон-Хилл ранее заявила агентству Укринформ, что 14 августа в центре Анкориджа она со своими единомышленниками проведет митинг под лозунгом «Аляска поддерживает Украину».

«Мы против того, чтобы авторитарных диктаторов приглашали в наш штат, особенно если это делает не наш губернатор и не наши представители в Конгрессе. Он (Путин. - ред.) - военный преступник, и ему нет места на американской земле», - отметила Джексон-Хилл.

Тем временем местная полиция активно усиливает меры безопасности на фоне демонстраций в городе и привлекает дополнительных сотрудников для охраны правопорядка.

