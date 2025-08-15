закрыть
15 августа 2025, пятница, 9:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Анкоридже на Аляске проходит большой митинг в поддержку Украины

4
  • 15.08.2025, 7:57
  • 6,020
В Анкоридже на Аляске проходит большой митинг в поддержку Украины

Участники скандируют символический лозунг.

Накануне саммита президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, в городе Анкоридж проходит большой митинг в поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего корреспондента «Голоса Америки» Остапа Ярыша в соцсети Х.

В частности, он обнародовал видео активности митингующих.

«Украина и Аляска - никогда больше в России», - скандируют участники акции.

Митингующие также развернули большой желто-голубой флаг.

Аляска без диктаторов

Руководитель общественной организации Stand Up Alaska Эрин Джексон-Хилл ранее заявила агентству Укринформ, что 14 августа в центре Анкориджа она со своими единомышленниками проведет митинг под лозунгом «Аляска поддерживает Украину».

«Мы против того, чтобы авторитарных диктаторов приглашали в наш штат, особенно если это делает не наш губернатор и не наши представители в Конгрессе. Он (Путин. - ред.) - военный преступник, и ему нет места на американской земле», - отметила Джексон-Хилл.

Тем временем местная полиция активно усиливает меры безопасности на фоне демонстраций в городе и привлекает дополнительных сотрудников для охраны правопорядка.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников