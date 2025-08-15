Горит один из крупнейших НПЗ системы «Роснефти»7
- 15.08.2025, 8:10
Дроны массированно атаковали российскую Сызрань.
Ночью 15 августа дроны массированно атаковали Самарскую область России, где под ударом в частности оказался город Сызрань. Там в результате атаки поднялись пожары на территории нефтеперерабатывающего завода, который считается одним из крупнейших в системе компании «Роснефть», сообщает «Фокус».
Сызранский НПЗ обеспечивает топливом Самарскую, Саратовскую и Пензенскую области России, а также частично центральные регионы страны. Об атаке беспилотников и роли Сызранского нефтеперерабатывающего завода рассказал глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
Также об обстреле Сызранского НПЗ сообщил мониторинговый канал Exilenova+.
«Сызрань, Самарская область, «прилет» по Самарскому НПЗ», — говорится в сообщении.
В сети также обнародовали кадры последствий атаки. На них видно, как над городом поднимаются пожары на нескольких локациях.
Атакованный Сызранский НПЗ: какую роль играет предприятие в нефтеперерабатывающей промышленности РФ
Петр Андрющенко объяснил, чем важен Сызранский НПЗ в Самарской области для нефтеперерабатывающей промышленности и экономики России.
НПЗ обеспечивает топливом Самарскую, Саратовскую, Пензенскую области и частично центральные регионы РФ;
Имеет выход на железнодорожные и речные маршруты;
Производит широкий спектр — бензин, дизель, авиакеросин, мазут, битум, а также является критически важным для регионального агросектора и местного бизнеса;
Поставляет топливо на аэродромы и воинские части в Центральном и Южном округах РФ.
Чиновник считает, что остановка или повреждение Сызранского НПЗ может вызвать серьезный топливный дефицит в регионе, из-за чего россиянам придется перебрасывать продукцию с других нефтеперерабатывающих заводов.
В целом, как отметил Петр Андрющенко, это третья атака дронов по Сызранскому НПЗ в период 2024-2025 годов.