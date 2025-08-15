закрыть
Горит один из крупнейших НПЗ системы «Роснефти»

7
  • 15.08.2025, 8:10
  • 5,488
Дроны массированно атаковали российскую Сызрань.

Ночью 15 августа дроны массированно атаковали Самарскую область России, где под ударом в частности оказался город Сызрань. Там в результате атаки поднялись пожары на территории нефтеперерабатывающего завода, который считается одним из крупнейших в системе компании «Роснефть», сообщает «Фокус».

Сызранский НПЗ обеспечивает топливом Самарскую, Саратовскую и Пензенскую области России, а также частично центральные регионы страны. Об атаке беспилотников и роли Сызранского нефтеперерабатывающего завода рассказал глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Также об обстреле Сызранского НПЗ сообщил мониторинговый канал Exilenova+.

«Сызрань, Самарская область, «прилет» по Самарскому НПЗ», — говорится в сообщении.

В сети также обнародовали кадры последствий атаки. На них видно, как над городом поднимаются пожары на нескольких локациях.

Атакованный Сызранский НПЗ: какую роль играет предприятие в нефтеперерабатывающей промышленности РФ

Петр Андрющенко объяснил, чем важен Сызранский НПЗ в Самарской области для нефтеперерабатывающей промышленности и экономики России.

НПЗ обеспечивает топливом Самарскую, Саратовскую, Пензенскую области и частично центральные регионы РФ;

Имеет выход на железнодорожные и речные маршруты;

Производит широкий спектр — бензин, дизель, авиакеросин, мазут, битум, а также является критически важным для регионального агросектора и местного бизнеса;

Поставляет топливо на аэродромы и воинские части в Центральном и Южном округах РФ.

Чиновник считает, что остановка или повреждение Сызранского НПЗ может вызвать серьезный топливный дефицит в регионе, из-за чего россиянам придется перебрасывать продукцию с других нефтеперерабатывающих заводов.

В целом, как отметил Петр Андрющенко, это третья атака дронов по Сызранскому НПЗ в период 2024-2025 годов.

Написать комментарий 7

