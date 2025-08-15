В США разгорается новая «золотая лихорадка» 3 15.08.2025, 8:12

6,036

Находка способна изменить экономику страны.

Впервые за более чем семь десятилетий в США начата разработка нового месторождения редкоземельных элементов. Этот исторический проект, расположенный в Вайоминге, способен преобразить американскую экономику и укрепить национальную оборону.

Открытие зафиксировано в недавнем исследовании экономической целесообразности, опубликованном независимым источником. В нем говорится, что месторождение Brook Mine содержит до 1,7 миллиона тонн редкоземельных и критически важных минералов, при этом огромные площади месторождения еще не исследованы. Ожидается, что шахта существенно снизит зависимость США от иностранных поставок этих материалов, пишет The Daily Galaxy.

Прорывное открытие - шахта Brook Mine в Вайоминге

По информации Popular Mechanics, в мае 2023 года компания Ramaco Resources из Лексингтона, штат Кентукки, изначально занимавшаяся добычей угля, сделала необычайную находку. В угольных пластах своей собственности в Вайоминге компания обнаружила крупное месторождение редкоземельных элементов.

Среди них — галлий, скандий, а также такие критически важные элементы, как неодим и празеодим. Эти минералы необходимы для производства высокотехнологичных устройств, систем возобновляемой энергетики и военного вооружения.

Brook Mine открывает новую страницу в истории американской добычи полезных ископаемых — это первое за 70 лет новое месторождение редкоземельных элементов в США. Открытие произошло в момент, когда мировые поставки этих элементов испытывают колоссальную нагрузку, особенно учитывая, что Китай контролирует почти 90% мирового объема. Таким образом, шахта может стать переломным фактором, особенно для оборонной сферы и высоких технологий.

От смартфонов до истребителей

Редкоземельные элементы не являются «редкими» в буквальном смысле, но их крайне сложно добывать и перерабатывать. Они критически важны для многих современных технологий — от смартфонов до электромобилей и даже военной техники вроде истребителей и атомных подводных лодок.

Одно из ключевых применений в оборонной отрасли — производство постоянных магнитов, которые используются в системах истребителя F-35 Lightning II и подлодках класса «Вирджиния».

Кроме того, Brook Mine богато и другими критически важными элементами: литий, никель, кобальт и графит. Эти материалы применяются в батареях для электромобилей, в производстве полупроводников для компьютеров и смартфонов.

Секретное оружие Америки в борьбе за мировые рынки

На фоне торговых войн и глобальной конкуренции за редкоземельные элементы шахта Brook Mine открывает США возможность вернуть часть автономии в поставках этих материалов. В 2023 году США почти полностью импортировали около 10 000 тонн редкоземельных металлов, и Brook Mine планирует производить до 1 400 тонн ежегодно после выхода на полную мощность. Хотя это и сравнительно небольшая часть американского спроса, шаг крайне важный для снижения зависимости от Китая.

Стратегическое значение шахты выходит далеко за рамки добычи сырья. Она дает США возможность укрепить цепочку поставок для оборонной и технологической отраслей, что имеет решающее значение для национальной безопасности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com