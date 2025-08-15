Путин сделал остановку по пути на Аляску

Путин сделал остановку по пути на Аляску4
- 15.08.2025, 8:20
Песков рассказал подробности.
Российский диктатор Владимир Путин прибыл с региональным визитом в Магадан. После остановки, он отправится на Аляску для участия в саммите с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент РФ посетит промышленное предприятие и встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.
«Направляясь на северо-восток, Путин никогда не упускал возможности заняться региональными делами, так он поступил и в этот раз», - отметил Песков.
После визита в регион, глава Кремля отправится на Аляску для участия в саммите с президентом США Дональдом Трампом.
Делегаты и СМИ уже прибыли
Тем временем, по данным сервиса Flightradar24, в аэропорт Анкориджа на Аляске из аэропорта «Внуково» прибыл самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия».
РосСМИ уточнили, что борт доставил журналистов кремлевского пула.
Позже в Анкоридж прибыл еще один Ил-96-300 из «Внуково». По сообщениям в росСМИ, борт, предположительно, доставил на встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и посла России в США Александра Дарчиева.