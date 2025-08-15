закрыть
ВСУ атаковали российский порт Оля: поражено судно с военным грузом из Ирана

  • 15.08.2025, 8:41
  • 3,506
ВСУ атаковали российский порт Оля: поражено судно с военным грузом из Ирана

Корабль перевозил боеприпасы и комплектующие к «Шахедам».

Силы обороны Украины продолжают снижать возможности государства-агрессора к продолжению войны против нашего государства. 14 августа воины Сил специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по порту Оля в Астраханской области РФ.

Поражено грузовое судно, перевозившее комплектующие к БпЛА типа «Shahed» и боеприпасы из Ирана. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Что известно

О поражении очередного важного для врага объекта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили утром 15 августа.

«В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары, 14 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение морского порта "Оля" (Астраханская область РФ). Этот объект используется российским агрессором как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана», – указано в сообщении.

В Генштабе добавили, что поражено судно «Порт Оля 4»: оно было загружено комплектующими к БпЛА типа «Shahed» и боеприпасами из Ирана.

«Результаты поражения уточняются. Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военный потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины», – резюмировали в украинском военном командовании.

